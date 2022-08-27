أتلتيكو مدريد لجماهيره: لا تطلبوا قمصان اللاعبين  

شفق نيوز / رفض نادي أتلتيكو مدريد، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، منح لاعبيه قمصانهم للجماهير بعد نهاية المباريات بطريقة حمل اللافتات الورقية او الكرتونية، فيما بيّن الطريقة التي يمكنهم من خلالها الحصول على هذه القمصان.

ووفق موقع sport bible البريطاني فإن ادارة النادي طلبت من الجماهير في بيان "عدم حمل لافتات ورقية أو حتى كرتونية مصنوعة منزلياً، والتي يستخدمها الأنصار في طلب قمصان اللاعبين".

وأكد النادي، أنه "سيتم تجاهل هذه اللافتات، خاصة مع قرار أتلتيكو مدريد الأخير، الذي غيّر فيه من سياساته بهذا الخصوص".

وأوضحت الإدارة أنها قررت طرح تلك القمصان للبيع في مزاد علني عبر تطبيق (Momento Market)، وهي أخبار ليست جيدة بالنسبة للجماهير، مبينة أنه "سيتاح لجماهيرنا في أثناء مشاهدة المباريات الدخول في مزاد علني من أجل الحصول على القمصان".

وأضاف البيان "سيكون الشريك الجديد للنادي إيه سي مومينتو مسؤولاً عن تنظيم مزادات هذا الموسم للقمصان، التي يرتديها لاعبونا خلال مباريات معينة".

وأوضحت إدارة "الروخي بلانكوس" أن "ومن أجل التمتع بخوض هذه التجربة، يتعين على المشجعين تنزيل تطبيق Momento Market، ومن خلاله سيتمكنون من الدخول في المزادات التي يريدونها".

وقد تكون هذه الفكرة في صالح جميع الأطراف، خاصة بعد الخلاف الأخير الذي نشب بين ماريو هيرموسو، مدافع "الروخي بلانكوس"، ومشجعي الفريق مطلع الأسبوع الماضي، إذ اشتبك هيرموسو لفظياً مع الجماهير التي هاجمت اللاعبين بعد الخسارة أمام فياريال، قبل أن يقوم اللاعب بتسلق لوحة الإعلانات وصولاً إلى المدرجات، لكن الأنصار ردوا بقذفه بالزجاجات.

أياكس أول من تحرك

ولم يكن أتلتيكو مدريد هو النادي الوحيد في أوروبا، الذي يسعى إلى التخلص من هذه العادة، التي تستغلها الجماهير، خاصة من فئة الشباب، من أجل الحصول على قمصان اللاعبين.

وقرر نادي أياكس أمستردام، بطل الدوري الهولندي في الموسم الماضي (2022)، مؤخراً، منع أنصاره من حمل اللافتات المكتوبة على ورق مقوَّى داخل ملعب يوهان كرويف أرينا، والتي تطالب بالحصول على القمصان الخاصة باللاعبين.

وأخبرت إدارة النادي جماهيرها بأن أعداداً كبيرة من تلك اللافتات ظهرت خلال المباريات على ملعب الفريق، وأغلبها ظهرت في أيدي أطفال، وهو أمر لم يعُد النادي يقبله.

وأثمرت جهود أياكس في محاربة هذه الظاهرة، حين توقف هؤلاء الأطفال عن حمل اللافتات، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ايندهوفن في كأس السوبر الهولندي يوم 30 يوليو/تموز 2022.

وفي العموم يتعرض اللاعبون الذين يرفضون تلبية طلبات الجماهير، لانتقادات عنيفة من الأنصار لدرجة أنه يتم وصفهم بالغرور.