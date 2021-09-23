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تلاميذ يصدمون المجتمع الأمريكي بطلب غريب

Category: منوعـات

Date: 2021-09-23T14:11:43+0000
تلاميذ يصدمون المجتمع الأمريكي بطلب غريب

شفق نيوز/ صدم تلاميذ إحدى المدارس الثانوية في ولاية ميسوري الامريكية، الادارة المحلية والمجتمع بطلب غاية في الغرابة، إذا طالبوا بإعادة سياسة "العبودية" التي تخلت عنها الولايات المتحدة قبل نحو 160 عام.

وذكرت وسائل اعلام امريكية ان التلاميذ نظموا عريضة تطالب بعودة العبودية إلى الولايات المتحدة ورفعوها إلى إدارة المقاطعة التي يقطنونها، مما أثار امتعاض آباء التلاميذ الآخرين، ودفعتهم لمطالبة الهيئات الأمنية بمعاقبة الذين قاموا بتنظيم العريضة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم إدارة المقاطعة، نيكول كيربي "يمكنني أن أؤكد لكم أننا، أبدينا رد الفعل اللازم في هذه القضية، ولن نتسامح مع التمييز العنصري".

بدوره، وصف مدير المدرسة كيري هيرين، هذه التصريحات العنصرية بغير المقبولة، مشيرا إلى أن الحدث كان له تأثير جدي على كل من الموظفين والتلاميذ.

يشار الى انه في عام 1862 وقع الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن مرسوم إلغاء الرق في الولايات المتحدة، ودعمه بإعلان تحرير العبيد لعام 1863.

وبشكل نهائي تم إعلان ذلك في التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي في 1 فبراير 1865، لكن ربع الولايات لم تصدق عليه. ورسميا، كانت ولاية ميسيسيبي آخر من فعل ذلك في عام 2013.

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