تكنو تطلق إصدار “Mr Doodle”

أعلنت TECNO العلامة التجارية للتكنولوجيا المبتكرة عن الإصدار المحدود “Mr Doodle” من سلسلة هواتف CAMON 20 والذي يتميز بتصميم خاص يمزج بين عالمي الفن والتكنولوجيا، مما يوفر تجربة مستخدم وتجربة بصرية لا مثيل لها.

النسخ الخاصة من هواتف CAMON 20 تأتي بتصميم جرافيكي مبتكر من قبل المصمم البريطاني الشهير "Sam Cox"، المعروف باسم "Mr Doodle" يتضمن هذا التصميم تقنية تغيير لون طور القمر “moon phase”، ويجمع بين لوحات جرافيتي السيد Doodle مع تصميم CAMON 20 الفريد ثلاثي الأبعاد. ويعمل الغطاء الخلفي للهاتف على امتصاص الضوء في ساعات النهار ومن ثم إنتاج إضاءة في ساعات الليل مما يسمح لظهر الهاتف بعرض أعمال السيد دودل ثلاثية الابعاد، لذا يتميز الإصدار المحدود من هواتف CAMON 20 بتصميم عصري لافت للأنظار.

يتميز الإصدار الخاص من هواتف TECNO CAMON 20 بغطاء خلفي ثلاثي الأبعاد PGI وتقنية "3D diamond" لإبراز تأثيرات ثلاثية الأبعاد. ويتضمن إصدار TECNO CAMON 20 Mr Doodle خلفيات مخصصة وتقنية الواقع المعزز ودعم لميزة AOD

الإصدارات المحدودة من سلسلة TECNO CAMON 20 تشمل CAMON 20 Premier 5G Mr Doodle وCAMON 20 Pro 5G Mr Doodle و CAMON 20 Pro Mr Doodle

"Mr Doodle" هو اسم فنان الجرافيك المعروف باسم "Sam Cox" في المملكة المتحدة. اشتهر بأعماله على الإنترنت وحسابه على Instagram، وقام بتعاونات مع علامات تجارية معروفة مثل Adidas وFendi، حيث يمزج تصاميم جرافيكية عصرية مع تكنولوجيا حديثة.

10 كيكا بايت انترنت مجاني من آسياسيل

من جهة أخرى أعلنت تكنو عن تعاونها مع آسياسيل لتوفير باقات 10 جيجابايت مجانًا لمدة ثلاثة أشهر + استخدام انترنت غير محدود لتطبيقات التواصل الاجتماعي فيسبوك، واتساب وفايبر لأي شخص يشتري CAMON 20 Premier، الإصدار العادي أو اصدار Mr Doodle