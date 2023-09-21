تكنو تطلق حملة خاصة لعودة المدارس

بمناسبة العام الدراسي الجديد، تكنو تقدم خصم 30% على هاتف CAMON 20 Pro 5G ليصبح سعره 194 دولارا فقط

لا يمكن الحديث عن العودة الى المدارس والجامعات وتجهيزات ومستلزمات الدراسة بدون أن نذكر الهواتف الذكية، حيث لا غنى لأي طالب مدرسة او جامعة عن الهاتف خصوصا في عصرنا الحديث حيث نظام الصفوف الذكية والتعليم الالكتروني والدراسة عن بعد في بعض الاحيان.

وفي ظل التكاليف الباهظة للكتب والقرطاسية والازياء المدرسية التي تثقل كاهل الطلبة وعوائلهم قررت شركة تكنو إطلاق عروضها الخاصة بالعودة الى المدارس مع خصومات تصل إلى 30٪ على هواتف CAMON 20 Pro 5G واجهزة أخرى من TECNO

المواصفات وأهم المميزات

يأتي هاتف CAMON 20 Pro 5G من تكنو بتصميم فريد وأنيق لا يشبه أي هاتف آخر، كما يدعم هذا الهاتف الرائع شبكة الجيل الخامس 5Gليعطي مستخدمه تجربة أسرع انترنت في العالم.

وبالنسبة الى عشاق العاب الموبايل والببجي فهاتف CAMON 20 Pro 5G هو الخيار الأمثل من اجل المنافسة والفوز واللعب بدون اي توقف بفضل معالج ميديا تيك 8050 Demencity الذي سيمنحك 60 إطارًا في الثانية، مع شاشة كبيرة 6.67 انج لتوفير مشاهدة رائعة، كما ان الهاتف مزود ببطارية قوية من نوع Li-Po بسعة 5000 مللي امبير مع قدرة شحن سريع بقوة 33 وات لتعطيك وقت تشغيل رائع.

العروض والهدايا والتخفيضات

يمكن الحصول على خصم بنسبة 30% عند شرائك هاتف CAMON 20 Pro 5G ليصبح سعره 194 دولارا فقط، كما تتوفر فرصة للجميع للمشاركة في العروض الترويجية التي تديرها شركة TECNO في مدن العراق الكبرى، والتي تقدم سحبًا للمحظوظين حيث يًمكن للمشاركين الحصول على استرداد نقدي من قيمة المشتريات بنسب تصل الى 100%، و50%، و25% وهدايا أجهزة بلاي ستيشن حديثة PS5.

العروض سارية من يوم 16 أيلول سبتمبر حتى 31 تشرين الأول أكتوبر، لا تفوت الفرصة حيث يتضمن العرض العديد من الهدايا القيمة.