تكنو تسرق الاضواء بأول حضور لها في معرض هايتكس

شاركت TECNO في معرض HITEX في أربيل والذي بدأ يوم الثلاثاء 6/6 وسينتهي في يوم الجمعة المصادف 9/6.

سرقت تكنو الاضواء من المشاركين البقية في المعرض بحضور مميز للناس ومسابقات غير مألوفة في المكان بالإضافة الى حضور ملفت للقنوات التلفزيونية وشخصيات مهمة لرؤية ما تقدمه تكنو خلال المعرض بالإضافة الى العروض المذهلة التي قدمتها تكنو اثناء مشاركتها، عرضت الشركة أحدث المنتجات من سلسلة CAMON 20 التي تم إطلاقها في حدث ضخم جداً وقامت بالإعلان عن هاتفها الرائد PHANTOM X 2 Pro الذي سيتوفر قريبًا في الاسواق.

قامت TECNO بالكثير من الأنشطة المذهلة بما في ذلك حضور مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركين واللاعبين وممارسة الألعاب ومنح هواتف للفائزين، وتقديم خصومات للمهتمين بشراء الهواتف والحصول على منتجات تكنو.