تكنو تدعو الى اكتشاف جمال العراق من خلال حملة خاصة

تعلن شركة تكنو عن إطلاق حملة مثيرة تحت عنوان "#IraqiBeautyThroughCAMON20"، بهدف تسليط الضوء على جمال العراق وتشجيع المستخدمين على اكتشاف ومشاركة رؤيتهم الفريدة للبلد.

تتميز الحملة بفكرتها المبتكرة، حيث تدعو تكنو مستخدمي هواتف CAMON 20 series إلى التجول في أرجاء العراق وتصوير أماكنها الجميلة والمثيرة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم "#IraqiBeautyThroughCAMON20". تهدف المسابقة إلى إلهام المشاركين لاستكشاف العراق وتسجيل لحظاتهم الساحرة.

توفر سلسلة هواتف CAMON 20 العديد من المزايا التكنولوجية المتطورة التي تجعلها الرفيق المثالي لمشاركة جمال العراق. تتميز بكاميرا ذات دقة عالية وتقنية متقدمة للتصوير الليلي وعدسة زاوية واسعة لالتقاط المناظر الطبيعية الخلابة. كما تتميز بأداء قوي وبطارية طويلة الأمد، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع برحلات تصوير طويلة دون القلق بشأن نفاد البطارية.

تؤكد تكنو على التزامها بدعم الفن والثقافة، حيث تعتبر هذه المسابقة فرصة لتعزيز التراث الثقافي والتعبير الإبداعي في العراق. وبالتعاون مع الجمهور، ستساهم المسابقة في تغيير الصورة النمطية للبلد وتسليط الضوء على جوانبه الإيجابية.

إن "#IraqiBeautyThroughCAMON20" هي فرصة رائعة للمستخدمين لاكتشاف الجمال الفريد للعراق والمشاركة في بناء مجتمع محب للفن والتصوير والتراث. ولتحفيز المشاركين، ستقدم تكنو فرصة رائعة للفوز بجوائز قيمة، مما يزيد من حماسهم للمشاركة.

يدعو فريق تكنو جميع المهتمين وعشاق العراق للانضمام إلى هذه الرحلة الملهمة وتسجيل جمال العراق من خلال عدسة هواتف CAMON 20 series والهواتف الأخرى. كن سفيرًا للفن والجمال وشارك العالم الجوانب الخلابة والساحرة لهذا البلد العريق.

قال زياد سليم مصور فوتوغرافي عن المسابقة التي اطلقتها TECNO : نوع هذه المسابقات إيجابي وجيد بسبب أن جميع المشاركين سيستخدمون مهاراتهم لالتقاط أفضل الصور، وهذا سيعرض قوة كاميرا CAMON 20 series . إضافة الوسوم التعبيرية إلى المسابقة أيضًا إيجابي.

كما أكمل قوله عن الهاتف: يتميز CAMON 20 series بتصميم ممتاز وكاميرا رائعة أعشقها شخصيًا. يمكن أن يتحدى هذا الهاتف من الفئة المتوسطة هواتف العلامات التجارية الأخرى الراقية. وأهم شيء هو السعر المناسب للجميع.

وكما قال المصور الفوتوغرافي ديار شهباز عن المسابقة : كان من الذكاء إطلاق حملة Camon20 واستخدام الهاشتاج لاكتشاف جمال البلاد وتقدير التفاصيل ووطننا. اما عن الكاميرات، فكاميرات Camon20 كانت رائعة، لقد فكروا في كل التفاصيل.

ايضاً أضاف المصور الفوتوغرافي معاذ : الكامرة الواسعة جدا (Ultra Wide) تعطيك تفاصيل جميلة لتصوير المناظر والاماكن الاثرية والمباني والاجمل من هذا انه هي نفسها كامرة ماكرو تجعل من التقاط الصور بخاصية الماكرو اكثر سلاسة وبدقة عالية.

احجز مقعدًا في هذه الرحلة المميزة وانضم إلى حملة "#IraqiBeautyThroughCAMON20" الآن. لتكن جزءًا من تلك اللحظات الساحرة ولتساهم في بناء صورة إيجابية للعراق، انضم إلى حملة "#IraqiBeautyThroughCAMON20" اليوم. قم بزيارة الحسابات الرسمية لتكنو عراق على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد.