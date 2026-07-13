تكنولوجيا تجعل السيارة تصطف دون سائق وتعود إليه متى أراد

شفق نيوز- متابعة

صمم خبراء في مجال التكنولوجيا، خاصية ذكية تسمى SIVP، تبدو كأنها خيال علمي، إذ وصفت بأنها ستحدث نقلة نوعية في مجال ركن السيارات وتجنب السائقين معاناة ازدحام الباركات خاصة في البلدان الحارة، بفضل ميزة "تعال إليّ... واصطفّ بدلاً عنّي".

ويُعد العثور على موقف للسيارة خلال فصل الصيف أحد أكثر التحديات إزعاجًا أثناء التنقل، أو تحت أشعة الشمس الحارقة التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية، أو في الأجواء الرملية التي تشهدها أسواق مثل الشرق الأوسط.

وتبنت هذه الميزة شركة OMODA & JAECO، بصفتها جيلاً جديدًا من تقنيات الاصطفاف الذكي، إذ تتجاوز SIVP أنظمة الاصطفاف عن بُعد التقليدية، حيث لا يحتاج السائق إلى البقاء ضمن نطاق رؤية السيارة. فمن خلال ضغطة واحدة على الهاتف الذكي، تستطيع السيارة البحث تلقائيًا عن موقف مناسب، والاصطفاف بأمان، ثم العودة إلى موقع السائق عند استدعائها. ويمنح ذلك المستخدمين تجربة أكثر راحة، مع تجنب التعرض للأمطار أو درجات الحرارة المرتفعة أو الظروف الجوية القاسية.

وقد صُممت هذه التقنية لتواكب أسلوب الحياة العصري، سواء عند مغادرة مراكز التسوق أو المطارات أو الفعاليات الكبرى. فلم يعد السائق بحاجة إلى التجول في مواقف السيارات المزدحمة بحثًا عن مركبته، إذ يمكن للسيارة التنقل ذاتيًا داخل الموقف والوصول مباشرة إلى نقطة الاستلام المحددة. وبالنسبة لرجال الأعمال والعائلات، توفر SIVP تجربة أكثر كفاءة وسلاسة، مع توفير الوقت والجهد.

كما تتفوق SIVP في التعامل مع مواقف السيارات الضيقة، حيث يصعب عادة فتح أبواب السيارة بعد الاصطفاف. ويمكن للسائق ببساطة النزول من السيارة قبل عملية الوقوف، لتتولى التقنية إتمام الاصطفاف بدقة عالية تصل إلى مستوى المليمترات، مما يجعل الوقوف في الأماكن الضيقة أكثر سهولة وأمانًا.

وباعتبارها أول تقنية متقدمة للاصطفاف الذكي (Valet Parking) موجهة للأسواق العالمية، تمثل SIVP خطوة جديدة في استراتيجية OMODA & JAECOO نحو مستقبل التنقل الذكي.

وتخضع التقنية حاليًا لاختبارات ميدانية مكثفة في عدد من البيئات الأكثر تحديًا، من بينها دبي مول، ومبنى المسافرين رقم 3 في مطار دبي الدولي، ومنطقة الأعمال المركزية في جاكرتا، حيث أثبتت كفاءتها في مختلف الظروف الجوية وحركة المرور المعقدة.

ومع اقتراب موعد إطلاقها، من المتوقع أن تبدأ تقنية SIVP بالوصول إلى أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، لتصبح واحدة من أوائل حلول القيادة الذكية المتقدمة التي يتم طرحها في عدة دول ومناطق حول العالم. ومن خلال جعل عملية الاصطفاف أكثر سهولة وراحة، تواصل OMODA & JAECOO إعادة رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي.