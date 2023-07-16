تكرار لحن الأغنية.. هذا ما تفعله "دودة الأذن" في الذهن

شفق نيوز / أطلق خبراء، على تعلق بعض الأغاني في ذهن المستمع، دون التمكن من التخلص منها، اسم "دودة الأذن"، حيث تتكرر في الرأس الموسيقى بلا توقف.

ووفق تقرير نشره موقع "وايرد"، ففي عام 2020 أجريت دراسة على طلاب جامعات أميركيين فقد أصيب نحو 97 في المئة منهم بـ"دودة الأذن" بتكرار لحن أغنية الأطفال "بيبي شارك".

أستاذة الموسيقى في معهد جورجيا للتكنولوجيا، كلير آررث، قالت لـ"وايرد": إن "دودة الأذن تعتبر ظاهرة عالمية تسري عبر اختلاف الأعمار والثقافات.. وما يميزها أنها تنبثق في رأسك وتتكرر في حلقة تعيد اللحن ذاته".

ووضع التقرير بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الانسان في التخلص من "اللحن الذي يتكرر في ذهنه":

أولا، الاستماع للأغنية بالكامل، وهذا الأمر قد يعطي للعقل رسالة بأن المهمة اكتملت، ولا حاجة لتكرار اللحن

ثانيا، تشتيت النفس ومحاولة الشخص أن يقدم على عمل أو تفكير يلهي عقله عن اللحن المتكرر، ويرى البعض أن "مضغ العلكة" قد يقوم بهذه المهمة.

ثالثا، تنويع الأغاني التي تستمع لها، إذ تتيح للعقل التعرف على أنواع مختلفة من الموسيقى، وهذا قد يعطل الأنماط العصبية التي تلتصق في تكرار نمط واحد من اللحن.

رابعا، التلاعب بكلمات الأغنية، حاول استبدال مفردات اللحن الأصلي بكلمات جديدة، ما قد يجعل العقل يتوقف عن تكرار اللحن ذاته.