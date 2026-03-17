تقنية مبتكرة تخطف مسار الدرونات بدل تشويش إشاراتها

شفق نيوز- واشنطن

ابتكر باحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة طريقة بسيطة لتحييد الطائرات المسيرة ذاتية القيادة، وذلك باستخدام مظلة عادية.

ويعتمد نظام "FlyTrap" الذي طوره الباحثون على جذب الدرونات إلى الفخ عبر نمط بصري خاص مرسوم على سطح المظلة، وقد تم تأكيد فعالية هذه الطريقة من خلال اختبارات على نماذج شائعة مثل DJI Mini 4 Pro وDJI Neo وHoverAir X1.

واسم "FlyTrap" ليس مجرد استعارة عابرة، إذ أطلق الباحثون هذا الاسم تيمنا بنبتة خناق الذباب، فمبدأ العمل هو ذاته: الضحية طوعا تطير إلى الفخ، منجذبة بإشارة خادعة، إذ يختلف هذا الهجوم جذريا عن معظم وسائل مكافحة الدرونات الحالية، فهو لا يشوش الإشارة بل يختطف مسار التحكم، فالدرون لا يفقد هدفه، بل يطير نحوه بثقة، ولكن الهدف هذه المرة قد تم اختياره من قبل المهاجم وليس المشغل.

الميزة الرئيسية لهذه التقنية تبعا لمطوريها أنها لا تتطلب الاتصال بأنظمة خارجية أو بث إشارات راديوية، كما أنها تعمل في جميع الظروف الجوية وظروف الإضاءة، ويعتمد مبدأ العمل على استغلال خصائص أداء الشبكات العصبية المسؤولة عن التتبع الذاتي للأهداف، فالنقش الخاص على المظلة يضلل نظام الرؤية الحاسوبية للدرون.

ويشير المشارك في الدراسة، ألفريد تشين، إلى أن "تقنيات التتبع الذاتي تُستخدم بشكل متزايد في أنظمة الأمن وجهات إنفاذ القانون، وهذه الثغرة المكتشفة تضع موثوقية هذه الخوارزميات في البنى التحتية الحيوية موضع تساؤل، وقد أبلغ الفريق العلمي بالفعل المصنعين في شركتي DJI وHoverAir عن الخلل وضرورة تطوير أنظمتهم".