تقليد لا يفقد بريقه.. نقوش الحناء تزين كفوف الفتيات في ليلة العيد (صور)

شفق نيوز/ في أجواء يغمرها الفرح والترقب، تحرص العائلات في العديد من المناطق العراقية على نقش الحناء على أيدي الأطفال ليلة العيد، باعتبارها عادة متوارثة تضفي لمسة من البهجة والاستعداد لاستقبال العيد.

وتشهد الأسواق والأحياء الشعبية انتشار "بسطات" الحناء، حيث تتجمع الفتيات والأمهات لاختيار أجمل النقوش والزخارف، التي تعكس روح العيد وتعزز الحماس لدى الأطفال.

وتقول أم أحمد، وهي إحدى الأمهات التي تحرص على هذه العادة سنوياً، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "لا تكتمل فرحة العيد دون نقش الحناء، فهو من الطقوس التي تبث الفرح في قلوب الأطفال وتزيد من حماسهم للعيد".

ويظل تزيين الأيدي بالحناء ليلة العيد تقليداً راسخاً، حيث يستيقظ الأطفال صبيحة العيد بنقوش جميلة تزيد من فرحتهم بهذه المناسبة، ليبدأوا يومهم بابتسامة تعكس أجواء الاحتفال والبهجة.