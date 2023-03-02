تقرير يرصد ارتفاع إصابات سرطان القولون والمستقيم بين الشباب

شفق نيوز/ أظهر تقرير لجمعية السرطان الأميركية، ارتفاع إصابة الأشخاص الأقل سنا بسرطان القولون والمستقيم بالولايات المتحدة، مع تسجيل المزيد من الحالات في المراحل المتقدمة من المرض.

وبحسب معطيات التقرير الصادر (الأربعاء)، تسجل حالة إصابة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما من بين كل 5 حالات جديدة مصابة بهذا الداء، ما يمثل حوالي حوالي ضعف المعدل في عام 1995.

وفي تحول آخر مثير للقلق، ارتفعت نسبة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا النوع من السرطان في مراحل متقدمة إلى 60 في المائة في من 52 في المائة بين عامي 2005 و2010، بحسب التقرير.

وقال مؤلفو تقرير الجمعية الأميركية إن حالات ومعدلات الوفاة بسرطان القولون والمستقيم، استمرت في الانخفاض على مدى عقود بشكل عام بفضل الفحص والعلاجات الأفضل وتقليل عوامل الخطر مثل التدخين، لكن الاتجاهات الجديدة للمرض تبقى غير مفهومة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعد سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا في الولايات المتحدة، وثاني أكثر أنواع السرطانات فتكًا بعد سرطان الرئة.

ومن المتوقع أن يتم تشخيص حوالي 153.000 حالة في عام 2023، وفقا لتقديرات الجمعية الأميركية، بما في ذلك حوالي 19500 حالة لأشخاص دون سن الخمسين.

ويعتبر سرطان القولون والمستقيم أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عاما، لكن معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما يرتفع بسرعة.

ويبقى أخصائيو الأورام غير متأكدين من سبب زيادة المعدلات بين الشباب، مبرزين أن التغييرات في عوامل الخطر المعروفة بما في ذلك الأنظمة الغذائية غير الصحية واستهلاك الكحول وقلة النشاط البدني يمكن أن تسهم في هذا الاتجاه ولكنها لا تفسر هذا الاتجاه تماما.

ويوصي تقرير جمعية السرطان الأميركية، الأشخاص الأكثر عرضة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بالفحص المنتظم في سن 45.