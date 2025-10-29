تقرير يحدد موقع العراق ضمن مؤشر "السمعة الأقوى" للدول

شفق نيوز- بغداد

احتل العراق المرتبة 117 عالمياً والثامنة عربياً في مؤشر الدول ذات السمعة الأقوى دولياً، وفقاً لتقرير لمجلة ceoworld الأميركية.

وذكرت المجلة في تقريرها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها اعتمدت في مؤشر "ذات السمعة الأقوى للدول" على عشرة أبعاد وخمسين سمة رئيسية، تمزج بين البيانات الملموسة والتحليلات الإدراكية في مجالات الأخلاق، والابتكار، والحوكمة، والاستدامة، والتماسك الاجتماعي.

وأضافت المجلة أن كل بُعد يقيس كيفية إدراك المواطنين العالميين لقيادة الدولة ونزاهتها، وقدرتها على الابتكار، وثقافتها، ورأس المال البشري، لتشكيل ما يُعرف بـ "مؤشر ثقة" شامل للدول.

وأشار التقرير إلى أن العراق جاء في المرتبة 117 عالميًا من أصل 197 دولة مدرجة، بحصوله على 46.37 درجة من أصل 100 في مؤشر السمعة الأقوى عالميًا، والثامنة عربيًا.

وحصلت سنغافورة على المركز الأول عالميًا بـ97.83 نقطة، تلتها سويسرا 97.81 نقطة، وايرلندا 97.22 نقطة، وهولندا 96.77 نقطة، ثم ألمانيا خامسًا 95.49 نقطة. فيما تذيلت كوريا الشمالية بـ14.26 نقطة، وفلسطين 14.58 نقطة.

وعربياً، جاءت الإمارات في الصدارة بـ91.03 نقطة، تلتها الكويت 81.67 نقطة، والبحرين 80.15 نقطة، وقطر 66.94 نقطة، والسعودية 65.59 نقطة، وليبيا 50.8 نقطة، والجزائر 47.07 نقطة، بينما حل العراق ثامنًا.

كما أظهرت النتائج أن لبنان جاء تاسعًا 44.5 نقطة، والمغرب عاشرًا 44.11 نقطة، والأردن 11 بـ44 نقطة، وتونس 12 بـ41.97 نقطة.