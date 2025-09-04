تقرير ألماني: البيرة عراقية

شفق نيوز- برلين

سلط تقرير ألماني، يوم الخميس، الضوء على أصل البيرة في ظل معتقد سائد عند كثيرين بأن نشأتها في أوروبا وتحديداً في ولاية بافاريا الألمانية، بسبب ارتباطها بصخب مهرجان "أكتوبرفيست".

وبحسب موقع "دويتشه فيله" عربية (DW)، فإن القصة بدأت ليس في ألمانيا وإنما على ضفاف دجلة والفرات قبل ستة آلاف عام، حيث نسي خبار سومري عجينته تحت الشمس، فاكتشف بهذا أول بيرة في التاريخ.

وأشار التقرير، إلى أن السومريين اتقنوا صناعتها لاحقاً حتى أنها ذكرت في ملحمة جلجامش، ثم انتقلت إلى مصر القديمة فأحبتها الفراعنة وخلدوها على جدران معابدهم.

ووفقاً للموقع، فإنه في القرن التاسع عشر، ومع بدء الثورة الصناعية، اكتشف العالم الفرنسي لويس باستورسر الخميرة، حيث ساهم صدور "قانون نقاء البيرة" الألماني في ولاية بافاريا في تعزيز سمعة البيرة الألمانية.

ونتيجة لذلك، باتت في ألمانيا لوحدها أكثر من 1500 مصنع بيرة، تنتج نحو خمسة آلاف نوع منها، وبذلك أصبحت ألمانيا ثالث أكبر مستهلك أوروبي لهذا المشروب الذي بدأ رحلته من عجينة في سومر، وتحول إلى ثقافة رافقت الإنسان منذ آلاف السنين.