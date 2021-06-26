تقرير للاستخبارات الأمريكية يؤكد وجود "الصحن الدوار" وأشياء غامضة

شفق نيوز / كشف تقرير استخباراتي أمريكي، يوم السبت، يؤكد وجود "الأطباق الطائرة" الغامضة، وذلك بعد مراقبة ودراسة مفصلة لكل المواد المتعلقة بذلك لدى المخابرات الأمريكية.

وسربت صحيفة "الغارديان" البريطانية التقرير الاستخباراتي الأمريكي، الذي أكد أن "الحكومة في واشنطن رصدت أكثر من 140 من الأجسام الطائرة الغامضة، التي يتم وصفها رسمياً بـ(الظواهر الجوية غير المحددة)".

وأرسلت الاستخبارات، "ملفا كاملا من التقرير إلى الكونغرس، حيث تم التعرف على جسم طائر غريب بثقة عالية من بين 140 مواجهة، أما بقية الأجسام الطائرة بقيت لغزاً".

وقدم التقرير الأمريكي، وفقا لـ"الغارديان"، العديد من التفسيرات لظاهرة "الأجسام الطائرة"، بما في ذلك "الاضطرابات والتشويشات الناتجة عن أجهزة الاستشعار المحمولة جواً"، وظواهر الغلاف الجوي الطبيعية وبرامج الحكومة الأمريكية السرية للغاية وأنظمة التحكم الأجنبية، ولكنها تركت الباب مفتوحاً للتفسيرات الأخرى.