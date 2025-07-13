تقرير طبي محذراً: الفيتامين "بي6" قد يدمر الجهاز العصبي

شفق نيوز- متابعة

كشفت تقارير طبية، يوم الأحد، من تأثر الجهاز العصبي جراء تناول جرعات زائدة من مكمل الفيتامين "بي6"، محذراً من تلف جسيم في الأعصاب.

وذكر تقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية "أي بي سي"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الأعراض الجانبية الناتجة عن الإفراط في تناول مكملات فيتامين بي6، منتشرة بشكل واسع في أستراليا".

وبحسب التقرير، فإن العديد من الأشخاص، خاصة النساء الحوامل، يتسخدمونه لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل، كما يشيع استعماله لتخفيف أعراض ما قبل الحيض، ولا يحتاج إلى وصفة طبية.

ويلعب هذا الفيتامين دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجسم، ويعرف أيضاً باسم "البيريدوكسين"، ويشارك في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الموجودة في الطعام.

كما أن هذا الفيتامين يحفز الجسم على إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تنشيط الدماغ وتحسين المزاج.

في المقابل، ذكر مقال نشر على منصة "ذا كونفرسيشن"، أن فيتامين "بي6" يساعد الجهاز المناعي على إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض، كما يدخل في عملية إنتاج بروتين الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم.

لكن التقرير نبه إلى أن معظم الناس لا يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين "بي6"، لأنهم يحصلون على الكميات التي يحتاجها الجسم من خلال تناول اللحوم والحبوب والفواكه والخضروات.

وفي نفس السياق، لاحظ الأطباء أن الإفراط في استهلاك هذا الفيتامين يؤدي إلى "الاعتلال العصبي الطرفي"، وهو تلف في الأعصاب خارج الدماغ والنخاع الشوكي، ويسبب الألم والتنميل وضعف اليدين والقدمين.

بدوره، قال أستاذ كلية العلوم الطبيعية بجامعة ماكواري، نيال وايت، ومحاضر أول في علم السموم بجامعة سيدني، سليد ماثيوز، إن معظم الحالات التي أُصيبت بتلف في الأعصاب في أستراليا تشفى بعد التوقف عن تناول المكمل، ولكن هناك حالات يستغرق التعافي فيها من ثلاثة أشهر إلى عامين.

وفي دراسة سابقة، تم تشخيص رجل يتناول ما مجموعه 95 ملغ من فيتامين "بي6" يومياً بالاعتلال العصبي.

ومنذ عام 2023، تم تسجيل 174 حالة اعتلال عصبي مرتبطة باستخدام فيتامين "بي6"، وفقاً لبيانات إدارة السلع العلاجية في أستراليا.