تقرير: العالم ازداد 82 مليون نسمة خلال عام 2024

شفق نيوز/ أفاد تقرير للصندوق الألماني للسكان في العالم DSW بأن عدد سكان العالم، زاد في عام 2024 الذي قارب على الانتهاء، بنحو 82 مليون نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفقا لتقديرات الصندوق، سيبلغ عدد سكان العالم مع حلول الأول من كانون الثاني/يناير 2025، حوالي 8.156 مليار.

وفي الوقت نفسه، بقي عدد سكان ألمانيا على نفس المستوى خلال العام وهو حوالي 84 مليون نسمة.

يقول التقرير، "النمو السكاني يلاحظ في المقام الأول في دول القارة الإفريقية".

ويرى خبراء DSW أن عدد سكان هذه القارة قد يتضاعف في العقدين المقبلين.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في عام 2037 قد يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة لأول مرة.