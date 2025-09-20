تقتل قلبك.. 5 عادات تستخدمها يومياً دون أن تدري

شفق نيوز- متابعة

تُقوّض الأطعمة وأنماط الحياة العصرية، بهدوء، قدرة الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو جزيء ضروري للحفاظ على وظائف الأوعية الدموية وصحة القلب، وفقاً لما نشرته صحيفة Times of India.

ويُحذّر خبير الصحة ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، دكتور إريك بيرغ، من أن الانخفاض المُحتمل في أكسيد النيتريك يمكن أن يُؤدي إلى حدوث نوبات قلبية بشكل كبير.

ويُستخدم أكسيد النيتريك لإرخاء الأوعية الدموية، وتسهيل الدورة الدموية، والحماية من تراكم اللويحات الشريانية. عندما تنخفض مستويات هذا الجزيء بشكل حاد، يزداد خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

قائمة أسوأ الأعداء

تشمل قائمة أسوأ أعداء أكسيد النيتريك المنتشرة بشكل مذهل في الحياة اليومية، ما يلي:

السكر المكرر

يوجد السكر المكرر في المشروبات الغازية والحلويات والصلصات وحبوب الإفطار ومعظم الأطعمة المعبأة، وله تأثير ضار بشكل كبير على إنتاج أكسيد النيتريك.

• يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى التهاب بطانة الأوعية الدموية.

• يعزز الإجهاد التأكسدي، الذي يقتل جزيئات أكسيد النيتريك.

• على المدى الطويل، يسبب الإصابة بمقاومة الأنسولين، مما يزيد من تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك.

• الاستخدام المنتظم للسكر المكرر يضر بالبطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي المسؤولة عن إنتاج أكسيد النيتريك.

النشا المكرر

تعمل أطعمة الدقيق الأبيض المكرر، بما يشمل الخبز الأبيض والمقرمشات والمعجنات، بشكل مشابه للسكر في الجسم.

• تتحلل بسرعة إلى غلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن أن يتسبب في التهاب وإجهاد أيضي.

• يُسبب هذا تلفاً في وظيفة بطانة الأوعية الدموية ويُقلل من إنتاج أكسيد النيتريك.

زيوت البذور الصناعية

إن زيت فول الصويا والذرة ودوار الشمس، جميعها مُعالجة وتُستخدم بشكل شائع، حيث تُستهلك في شكل وجبات سريعة أو مُعلبات.

• تحتوي هذه الزيوت على مستويات عالية من أحماض أوميغا-6 الدهنية، والتي يمكن أن تُساهم في حدوث التهاب مُزمن.

• تكون غير مستقرة للغاية عند تسخينها وتتأكسد بسهولة، مما يُنتج مُركبات سامة.

• يُساهم الإجهاد التأكسدي والالتهاب في انخفاض إنتاج أكسيد النيتريك.

• ارتبط الاستخدام المُزمن لزيوت البذور بانخفاض مرونة الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التدخين

يُصنف التدخين بالفعل على أنه مُضر بالصحة، ويبلغ الضرر مداه عند الجمع بين التدخين والتدخين الإلكتروني. إنهما يتسببان معًا في تحلل أكسيد النيتريك داخل الجسم. يتكون دخان التبغ من مواد كيميائية تُدمر البطانة الغشائية للأوعية الدموية.

• يُضعف وظيفة الإنزيم المسؤول عن إنتاج أكسيد النيتريك.

• تُدمر الجذور الحرة الموجودة في الدخان جزيئات أكسيد النيتريك الموجودة.

• لدى المدخنين مستويات أقل بكثير من أكسيد النيتريك، ويعانون أكثر من أمراض الأوعية الدموية وضعف الدورة الدموية.

غسول الفم المضاد للبكتيريا

على الرغم من استخدامه بكثرة لتنظيف الفم، إلا أن العديد من عبوات غسول الفم المطهر تحتوي على مواد كيميائية تُعطل إنتاج أكسيد النيتريك.

• يقضي على بعض بكتيريا الفم المسؤولة عن تحليل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك.

• يتسبب في انخفاض ملحوظ في مستويات أكسيد النيتريك وارتفاع في ضغط الدم.

• يُفاقم الاستخدام اليومي لغسول الفم المطهر عالي التركيز خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال التداخل مع مسار النترات.

تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك

يمكن الحفاظ على مستويات أكسيد النيتريك الصحية من خلال بعض العوامل الغذائية ونمط الحياة. تحفز بعض الأطعمة إنتاجه بشكل طبيعي وتحافظ على صحة الأوعية الدموية. من الأطعمة التي تعزز إنتاج أكسيد النيتريك:

• الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير

• الشمندر وعصير الشمندر

• الثوم والبصل

• الحمضيات، وخاصة الليمون والبرتقال

• الرمان

• المكسرات والبذور، وخاصة الغنية بالأرجينين

• الشوكولاتة الداكنة (غنية بالكاكاو)

• عادات نمط الحياة التي تغذي أكسيد النيتريك:

• النشاط البدني المنتظم، وخاصة التمارين الهوائية

• النوم الجيد كل ليلة

• التعرض الكافي لأشعة الشمس، التي تغذي أكسيد النيتريك من خلال تفاعلات الجلد الكيميائية

• إدارة التوتر من خلال التنفس، والمشي في الطبيعة، أو ممارسة طقوس هادئة.