تفوقت على طلبة جامعيين.. "سرى" أول طفلة عراقية تحصد المركز الأول في بطولة عربية للروبوت

شفق نيوز / تمكنت الطفلة العراقية سرى أبا ذر، اليوم الاثنين، من الفوز بالمركز الأول في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي المقامة في مصر في أول مشاركة عراقية في البطولة.

وحاز العراق المركز عن طريق اللاعبة النجفية (سرى أبا ذر)، بعد مشاركتها بعدد من الابتكارات العلمية، فيما قالت عائلتها لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المشاركة الأولى للعراق في البطولة التي انطلقت في عام 2008 حيث تمكنت سرى من احراز لقبها بعد منافسة دول متمرسة في مجال الروبوت كالإمارات".

والبطولة العربية المفتوحة للروبوت والذكاء الاصطناعي هي أقوى البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ العام 2008 يشارك فيها فرق طلابية من المرحلة العمرية 6 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية.

ويشارك في هذه البطولة النخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في جميع الدول العربية وتستضيف البطولة ما يزيد عن 1500 طالب مشارك من 16 دولة عربية وبنحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت.