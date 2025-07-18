تغيير في التصميم والطاقة والدقة.. آخر تسريبات آيفون 17

شفق نيوز- متابعة

تفيد آخر التسريبات بأن شركة "أبل" ستطرح سلسلة هواتف آيفون 17 في سبتمبر/ أبلول المقبل، ومن المرجح أن تغير الشركة الأميركية تصميم أجهزتها بشكل ملحوظ، مع إدخال تحسينات في الأداء والبطارية والكاميرا، بالإضافة إلى دمج مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

و‎ذكر تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أبل عادة ما تطلق هواتفها في الأسبوع الثاني من سبتمبر. وتوقع مارك غورمان، صحفي في "بلومبرغ"، أن يتم الإعلان بين 8 و10 سبتمبر، وبدء الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 سبتمبر، وبدء البيع يوم الجمعة 19 سبتمبر.

‎الأسعار المتوقعة

‎في مايو/أيار الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة العملاقة تخطط لرفع أسعار آيفون هذا العام، بسبب الميزات الجديدة والتصميمات المحدثة، وليس بسبب الرسوم الجمركية، لتجنب ردود الفعل السياسية.

‎ويتوقع أن يبدأ بيع هاتف آيفون 17 آير، الذي سيحل محل إصدارات بلس، بسعر 899 دولارا في الولايات المتحدة.

و‎تشير تسريبات إلى أن أبل كانت تختبر تصميما موحدا يجمع بين أزرار الصوت وزر العمليات في زر واحد.

‎ووفقا للتسريبات، ستكون نسخة آيفون 17 آير أنحف جهاز آيفون صدر على الإطلاق، بسُمك 5.5 ملم، ‎وستكون الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميغابكسل.

‎وتوقع المسربون أن تستغني أبل عن إطار التيتانيوم في طرازي برو وتعويضه بالألمنيوم، ‎كما أن موقع شعار أبل سيتغير بسبب التصميم الجديد، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي.

و‎يتوقع أن تصدر سلسلة آيفون 17 بعدة ألوان: الأسود، الأبيض، الأزرق، الرمادي، الذهبي، البرتقالي، البنفسجي، الأخضر، الذهبي الناعم، والأزرق السماوي.

‎وبحسب التسريبات التي نقلتها "إندبندنت"، ستصدر كل الطرازات، بما في ذلك آيفون 17 آير، بشريحة آيه 19، بينما سيحصل طرازا برو وبرو ماكس على شريحة آيه 19 برو. كما ستحمل جميع الأجهزة 12 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (رام).

‎ومن المرتقب أن تصل دقة الكاميرا الأمامية لجميع طرازات آيفون 17 إلى 24 ميغابكسل، وستضاف ميزة تصوير الفيديو المزدوج بالكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد، ‎بينما سيحمل آيفون 17 آير كاميرا واحدة فقط بدقة 48 ميغابكسل.

‎ورغم التصميم النحيف لآيفون 17 آير، يتوقع أن يكون عمر البطارية مشابها لعمر هواتف آيفون 16.

‎وذكر تقرير لموقع "إنفورميشن" أن 60 إلى 70 بالمئة فقط من المستخدمين سيتمكنون من استخدام آيفون 17 آير ليوم كامل بدون شحن.