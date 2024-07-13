تغير المناخ يلهب الأرض.. الشهر الماضي الأكثر سخونة في التاريخ

شفق نيوز/ يوم بعد آخر، تتفاقم أزمة التغير المناخي التي يعاني منها العالم، وتزدادُ سوءاً بشكل متسارع، حيث تلتهب الحرارة بشكل مستمر في العالم، وهو ما يزيد التوقعات من حدوث كوارث طبيعية وبيئية قد تشكل تهديداً غير مسبوق للبشر.

واتضح من أرقام رسمية نشرتها مراكز الرصد في أوروبا أن شهر يونيو الماضي كان هو أكثر شهر يونيو سخونة على الإطلاق في تاريخ العالم.

ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اطعت عليه "العربية.نت" عن مراكز الرصد الأوروبية تأكيدها أن درجات الحرارة سجلت أرقاماً قياسية خلال الشهر الماضي، وهو ما جعله "يونيو الأسخن"، إلا أنه يأتي في المرتبة الثالثة عشرة من حيث تسجيل الأرقام القياسية بشكل عام.

وبحسب علماء في برنامج تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، فعلى مستوى العالم سجلت الأرض شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق.

ولم يكن الشهر الماضي هو الشهر الأكثر سخونة في العام 2024 حتى الآن فحسب، بل كان أيضاً الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي من حيث درجات الحرارة المرتفعة بشكل عام.

ويشير الخبراء إلى انبعاثات الغازات الدفيئة باعتبارها السبب ويحذرون من "كارثة مناخية" مستمرة.

ووفقاً لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي فقد بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يونيو من العام الحالي 61.98 درجة فهرنهايت (16.66 درجة مئوية). وهذا أعلى بمقدار 0.25 درجة فهرنهايت (0.14 درجة مئوية) من درجة حرارة الفترة السابقة الأكثر دفئاً في شهر يونيو 2023.

ومما يثير القلق أن هذا الرقم أيضاً أكثر دفئاً بمقدار 1.2 درجة فهرنهايت (0.67 درجة مئوية) من المتوسط العالمي للفترة 1991-2020 لشهر يونيو.