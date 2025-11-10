تغير المناخ قد يحول الصحراء الكبرى إلى منطقة خضراء بحلول 2100

شفق نيوز- متابعة

يتوقع العلماء، أن تغير المناخ سيغير الصحراء الكبرى جذريا بحلول عام 2100، مع ارتفاع هطول الأمطار فيها بنسبة تصل إلى 75%، مما قد يؤثر على نظامها البيئي.

وتشير دراسة جديدة لعلماء جامعة إلينوي في شيكاغو إلى أن "الصحراء الكبرى، واحدة من أكثر المناطق جفافا على الأرض بمعدل هطول سنوي لا يتجاوز 7 سم، قد تتحوّل إلى منطقة خضراء بحلول النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، نتيجة زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالمتوسط التاريخي".

وأكد الباحثون أن "هذه الزيادة في هطول الأمطار ستشمل أيضا بعض مناطق جنوب شرق وجنوب وسط إفريقيا، حيث من المتوقع ارتفاع المعدلات بنحو 25% و17% على التوالي، بينما قد يشهد الجزء الجنوبي الغربي للقارة انخفاضا في الأمطار بنسبة 5%".

واستندت الدراسة إلى "تحليل 40 نموذجا مناخيا لمحاكاة هطول الأمطار الصيفية في إفريقيا للفترة بين 2055 و2099، ومقارنتها بالبيانات التاريخية بين 1965 و2014، ضمن سيناريوهين لانبعاثات الغازات الدفيئة: معتدل وعال جدا".

وأوضح الباحثون، أن "ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي يزيد من قدرة الهواء على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يؤدي إلى أمطار أكثر كثافة في بعض المناطق، كما أن التغيرات في أنماط الدورة الجوية تسهم في تفاوت توزيع الأمطار، مسببة مناطق أكثر جفافًا وأخرى أكثر رطوبة عبر القارة".

وأكد الفريق، أن "فهم تأثير تغير المناخ على هطول الأمطار يعد أمرا حيويا لتطوير استراتيجيات فعّالة للتكيف مع هذه التغيرات في إفريقيا".