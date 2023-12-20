تغلبت على أبطال كبار.. طفلة بعمر 8 أعوام تفوز ببطولة أوروبا للشطرنج

شفق نيوز/ فاجأت طفلة إنكليزية تبلغ من العمر 8 أعوام متابعي منافسات بطولة أوروبا للشطرنج التي أقميت في كرواتيا، بعد أن تغلبت على أبطال في هذه اللعبة، لتنال بجدارة لقب أفضل لاعبة في القارة العجوز.

وحصلت بودهانا سيفاناندان، من هارو في شمال غرب لندن، على لقب البطولة القارية، بعد أن تغلبت في أول جولة دولية لها، على مدربة منتخب إنكلترا للسيدات لورين دكوستا البالغة من العمر 39 عاماً، في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن تتعادل مع بطل رومانيا مرتين فلاديسلاف نيفدنيتشي، 54 عاماً، في الجولة الأخيرة.

وقالت بودهانا، والتي بدأت لعب الشطرنج في الخامسة من عمرها، إنها تريد أن تصبح أصغر لاعبة إنكليزية تحصل على ميدالية ذهبية أولمبية، وأن تفوز بلقب عالمي.

وقال دومينيك لوسون، رئيس الاتحاد الإنكليزي للشطرنج، لصحيفة "التايمز"، إن أداء بودهانا في حدث الشطرنج السريع كان "رائعاً تماماً ولكنه ليس مفاجئاً، لأنها ظاهرة".

وتابع إنها "نتيجة استثنائية لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهو أمر بالتأكيد لم نشهده من قبل في هذا البلد".