سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تغريم صيني وزوجته 155 ألف دولار لإنجابهما 7 أطفال

Category: منوعـات

Date: 2021-02-25T17:46:32+0000
تغريم صيني وزوجته 155 ألف دولار لإنجابهما 7 أطفال

شفق نيوز/ دفع والدان صينيان غرامة أكثر من مليون يوان (ما يعادل 155 ألف دولار أمريكي) بسبب إنجابهما 7 أطفال.

ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، انتهكت تشانغ رونغ رونغ وزوجها القانون، الذي ينص على أنه لا يجوز لمواطني البلاد إنجاب أكثر من طفلين، وقاموا بإنجاب سبعة أطفال ليسجلوا بذلك رقما قياسيا.وبحسب الصحيفة بدون هذه المدفوعات، لن يحصل الأطفال - خمسة أولاد وبنتان - على وثائق تثبت الهوية الشخصية.

وتدير تشانغ مصنعا للملابس وشركة مجوهرات وأعمال للعناية بالبشرة في مقاطعة غوانجدونغ جنوبي الصين.

على الرغم من حقيقة أن العديد من سيدات الأعمال في الصين يفضلن عدم الإنجاب، قررت تشانغ أن تؤسس عائلة كبيرة، وقالت: "عندما يغادر زوجي  ويغادر الأطفال الأكبر سنًا إلى المدرسة، أبقى مع أطفالي الأصغر سنا... وعندما سأتقدم في العمر، سيقومون بزيارتي".

وكانت السلطات الصينية فرضت، عام 1979، سياسة الطفل الواحد التي هدفت للحد من النمو السكاني. وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجباري أو الإخصاء.

ومن أجل أن تواصل الصين نموها الاقتصادي ودعم المسنين فيها تحتاج إلى زيادة في السكان وليس انخفاضاً، وجاء قرار إنهاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 خدمة لهذه الغاية.

related

فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بإعجوبة

Date: 2020-11-25 08:23:52
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بإعجوبة

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

الصين تخلق جيلًا جديداً من الجنود الخارقين من خلال تعديل الجينات

Date: 2020-12-10 19:18:45
الصين تخلق جيلًا جديداً من الجنود الخارقين من خلال تعديل الجينات

كل يوم لمدة عام.. هاتف ذكي يسبب كارثة لطفلة

Date: 2019-06-14 19:39:17
كل يوم لمدة عام.. هاتف ذكي يسبب كارثة لطفلة

اختفاء مؤسس "علي بابا"

Date: 2021-01-07 17:55:21
اختفاء مؤسس "علي بابا"

أول عالم ينتج طفلين "معدلين وراثيا".. إلى السجن

Date: 2019-12-30 18:10:01
أول عالم ينتج طفلين "معدلين وراثيا".. إلى السجن

قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

Date: 2020-07-29 09:48:32
قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

بيع رقم هاتف "جالب للحظ" بـ300 ألف دولار

Date: 2020-08-17 17:34:25
بيع رقم هاتف "جالب للحظ" بـ300 ألف دولار