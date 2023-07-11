تعيين Connect Ads by Aleph كوكيل لـ Google في العراق والمغرب

أعلنت شركة Connect Ads by Aleph اليوم أنه تم تعيينها كوكيل الرسمي لـ Google Ads في المغرب والعراق. وذلك بعد أنشأت Connect Ads by Aleph علامة تجارية جديدة باسم Mediam Group، مختصة بالإعلانات وإدارة الحسابات لـ Google.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز وتوسيع وجود Google في العراق والمغرب، إلى جانب إتاحة حلول Google لمزيد من العملاء والوكالات من أجل تنمية أعمالهم من خلال الدعم المحلي المخصص.

حيث تساعد Google Ads الشركات من خلال استقطاب مليارات العملاء المحتملين، والوصول إليهم أثناء بحث العملاء عن معلومات الشركة ومنتجاتها وخدماتها عبر محرك البحث Google على الإنترنت.

أنطوني ناكاش، المدير التنفيذي لـ Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، : "نحن سعداء بشراكتنا مع Connect Ads by Aleph في المغرب والعراق، حيث توجد إمكانات ضخمة لتنمية نظام الإعلانات الرقمية، وتقديم خدمات أكثر شمولية، ودعم إعلاني متكامل للمعلنين المحليين عبر حلول وأدوات Google المتنوعة."

وفي سياق متصل، قال محمد مجاهد، المدير العام لـ Connect Ads by Aleph: " فخورون بشراكتنا الاستثنائية مع Google. هذه الشراكة بمثابة تتويج لجهودنا المبذولة على مدار أكثر من 22 عامًا لبناء سمعة Connect Ads by Aleph. ونحن متحمسون جدًا لإطلاق Mediam Group (التابعة Connect Ads by Aleph) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بكونها الوكيل الحصري والمعتمد لـ Google. كما نؤكد على التزامنا الحقيقي بهذه الشراكة من تعيين فريق محترف ذو خبرة عملية شاملة و دراية كاملة بكل حيثيات Google Ads، وذلك لتوسيع نشاط الأعمال بنجاح في المغرب والعراق. ستظل مهمتنا دائمًا هي تنمية شركائنا، وتقديم أفضل خدمة لعملائنا ومعلنينا والعلامات التجارية".

هذا وأعلنت Connect Ads by Aleph عن إطلاق Mediam Group التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث يرتكز عمل Mediam Group على توفير الدعم للوكالات والمعلنين بفرق محلية متخصصة ذات خبرة في تحسين الحسابات على Google Ads.

وأضاف محمد المهيري، المدير التنفيذي لـ Connect Ads by Aleph: " إن العمل مع Google هو شرف ومسؤولية كبيرة بالنسبة لنا. ونحن نستعد بكل خبراتنا وقدراتنا للانطلاق القوي والناجح لتوسيع أعمالنا في المستقبل".

تعد Connect Ads الممثل الحصري والموثوق به للعمالقة العالميين، بما في ذلك تويتر وسبوتيفاي وهواوي وويترانسفير وتيك توك وأدوبي للإعلانات وغيرهم الكثير. كما قامت Connect Ads ببدء أعمال الإعلان الرقمي لشركات عملاقة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك مايكروسوفت وفيسبوك وشازام وغيرها.

تستخدم Connect Ads أحدث التقنيات في الإعلانات الرقمية مع شراكات إعلامية حصرية وممكّني التكنولوجيا لتقديم حلول شاملة بزاوية 360 درجة تغطي جميع نماذج الشراء والتنسيقات. حاليًا، تخدم Connect Ads أكثر من 3300 علامة تجارية ومعلن سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.