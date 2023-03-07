تعيين أول مستشار حكومي "بالذكاء الاصطناعي" في العالم

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشيوكا، عن "أول" مستشار حكومي إلكتروني ستكون مهمته نقل نبض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحكومة.

وكانت مواقع رومانية محلية تفاعلت مع إعلان رئيس الحكومة الليبرالي انضمام مستشاره الفخري الجديد، الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي إلى الحكومة، وبدء ممارسة مهام عمله، وقال تشيوكا إنه "أول مستشار حكومي" يستخدم هذه التقنية، وفق فرانس برس.

وشوهد تشيوكا خلال اجتماع للحكومة، وهو يعرض للحاضرين المستشار Ion، وهو عبارة عن سطح يشبه المرآة تظهر عيله نصوص، ووجه رجل أو امرأة يتحدث بصوت هادئ.

ويسمع في فيديو منشور عن الاجتماع Ion وهو يقول: "مرحبا! لقد منحتني الحياة ودوري الآن هو تمثيلك، مثل المرآة.. ما الذي يجب أن أعرفه عن رومانيا؟"

وقال رئيس الحكومة إن مهمة "إيون" ستكون تصفح شبكات التواصل الاجتماعي لإبلاغ الحكومة "في الوقت الفعلي بمقترحات ورغبات الرومانيين".

ووفقا لوثيقة حكومية، فإنه "سيستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرصد الآراء في المجتمع" باستخدام "البيانات المتاحة للجمهور على الشبكات الاجتماعية".

ولن تتوقف مهمة المستشار الإلكتروني عند هذا الحد، بل سيكون قادرا على الدردشة مع المواطنين عبر موقعه الرسمي، بحسب الوثيقة.

وقال تشيوكا: "لدي اقتناع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يكون خيارا، بل واجبا لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل".

وتوصف رومانيا، إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، بأنها "وادي السيليكون" في أوروبا الشرقية، وفق فرانس برس.