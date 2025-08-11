تعود لأكثر من 4.5 مليار سنة.. شظايا نيزك يخترق سقف منزل في أتلانتا

شفق نيوز– أتلانتا

اخترق حجر صغير بحجم حبة الكرز، وهو جزء من جسم فضائي أكبر، سقف منزل في مقاطعة هنري بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وتمكن العلماء من تحديد تركيبه وعمره التقديري.

في 26 يونيو/ حزيران الماضي، شهد سكان ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية لمعان كرة نارية في السماء تلاها صوت عالٍ، مما أثار دهشتهم واهتمامهم.

لاحقاً، جُمعت شظايا النيزك التي اخترقت سقف المنزل، وبلغ وزنها حوالي 50 غراماً، واعتبرها السكان "هدية" فضائية، وسلموها إلى خبراء جامعة جورجيا، الذين أطلقوا عليها اسم نيزك ماكدونو (McDonough).

وأوضح الباحث سكوت هاريس أن التحاليل المجهرية الضوئية والإلكترونية أظهرت أن النيزك ينتمي إلى فئة الكوندريت العادي منخفض المحتوى المعدني (L)، ما يعني أنه تشكل قبل حوالي 4.56 مليار سنة بوجود الأكسجين، أي أنه أقدم من الأرض نفسها.

وأضاف هاريس أن النيزك ينتمي إلى مجموعة من الكويكبات في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويعتقد العلماء أنه نتج عن تفكك كويكب أكبر قبل نحو 470 مليون سنة، حيث انطلقت بعض الشظايا في مدارات تتقاطع مع مدار الأرض، لتصل إلى الأرض في الوقت المناسب.

ويواصل العلماء دراسة هذه الشظايا لاستكمال متطلبات إدراجها في قواعد البيانات الدولية، لتعزيز فهم أصول النيازك وأدوارها في تكوين النظام الشمسي.