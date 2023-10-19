تعود لحقب زمنية مختلفة.. اكتشاف 7 مواقع أثرية في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آثار وتراث الديوانية، يوم الخميس، عن اكتشاف سبعة مواقع أثرية غير معلن عنها سابقاً، تعود لحقب زمنية مختلفة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ضمن الجولات التفقدية قام فريق من مفتشية الآثار بمسح آثاري في ناحية الشافعية التابعة لمركز محافظة الديوانية، تم من خلاله اكتشاف سبعة مواقع أثرية غير معلنة تعود لعصور مختلفة منها إسلامية وعثمانية.

وقال مفتش آثار وتراث الديوانية، باسم الشمري، إن المفتشية مستمرة بجولاتها التفقدية لمسح جميع المواقع الأثرية بغية اكتشاف آثار لم تكتشف بعد كون الأراضي العراقية تضم كماً هائلاً من الآثار وذلك لعراقة الحضارة الرافدينية.