"تعفن الدم".. مرض صامت يسرق الأرواح

كشفت دراسة حديثة أن اعراضاً مرضية بسيطة مثل الحمى والإرهاق التي لطالما ارتبطت بنزلة برد عادية، قد تكون بداية لمرض فتاك يسمى "تعفن الدم"، وهو قاتل خفي ينهي حياة المصاب في غضون ساعات قليلة إذا لم يُكتشف سريعا.

وتعرف هذه الحالة أيضا باسم الإنتان، وهي أحد أكثر الأمراض فتكا بالبشر، حيث تودي بحياة الملايين سنويا حول العالم. ورغم خطورته، يبقى الإنتان الأكثر جهلا بين الناس، والأصعب في التشخيص حتى على الأطباء أنفسهم.

وما يجعله خطيرا ليس فقط سرعة تطوره، بل قدرته على التخفي خلف أعراض تبدو عادية: حمى، إرهاق، آلام في الجسم. لكن الفرق الوحيد هو أن الجسم هنا لا يحارب عدوى عادية، بل يشن حرباً ضارية على أعضائه نفسها.

ومع كل ساعة يتأخر فيها العلاج بمضادات الحيوية، يرتفع خطر الوفاة بنسبة 8%. وإذا لم يتم اكتشافه سريعا، قد تتدهور الحالة إلى صدمة إنتانية تؤدي إلى فشل الأعضاء والموت.

ما هو تعفن الدم وكيف يبدأ؟

تعفن الدم هو رد فعل مفرط من جهاز المناعة تجاه عدوى ما، وغالبا ما تبدأ المشكلة بعدوى في الصدر أو المسالك البولية أو الجلد. لكن الغريب أن الأطباء لا يعرفون تماما لماذا يصاب بعض الناس بهذه الحالة بينما يتعافى آخرون بشكل طبيعي من نفس العدوى.

ولا يفرق المرض بين ضعيف وقوي، فهو يصيب الجميع، لكن الخطر يزداد لدى الرضع وكبار السن ومن يعانون ضعفا في المناعة، وكذلك المرضى بعد العمليات الجراحية أو من يستخدمون قسطرات بولية أو يمكثون فترات طويلة في المستشفى.

علامات خطر لا تتجاهلها

لأنه لا يوجد فحص واحد محدد لتشخيص تعفن الدم، يقدم الخبراء الصحيون مجموعة من الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه لها:

. الارتباك المفاجئ أو تشوش الكلام، حيث يفقد المريض قدرته على التركيز أو لا يعود كلامه مفهوما، وهي علامة على تأثير الإنتان على الدماغ.

. الرعشة الشديدة والحمى وآلام العضلات التي تشبه الإنفلونزا لكنها أقسى بكثير.

. انقطاع البول لمدة يوم كامل، وهذا مؤشر خطر على فشل كلوي محتمل.

. ضيق التنفس الشديد أو التنفس السريع والضحل، لأن الجسم يكافح لتوصيل الأكسجين للأعضاء.

. الشعور الغريب بأنك ستموت، وهذا الإحساس العميق بالهلاك الوشيك معترف به طبياً كعرض حاسم.

. الجلد المرقش أو المزرق أو الشاحب، خاصة على الساقين واليدين والقدمين، ما يعني فشل الدورة الدموية. وعلى البشرة الداكنة، قد يظهر هذا الترقش بوضوح على راحتي اليدين أو باطن القدمين.

. قد يظهر طفح جلدي لا يختفي عند الضغط عليه بكأس زجاجي، شبيه بطفح التهاب السحايا.

عند الأطفال

الأعراض لدى الرضع والأطفال دون الخامسة قد تكون مختلفة وتشمل التقيؤ المتكرر، رفض الرضاعة، عدم التبول لـ12 ساعة، التنفس السريع، التشنجات، الخمول الشديد وصعوبة الإفاقة، إضافة إلى برودة غير طبيعية في الجسم عند اللمس.

وختاما، تعفن الدم حالة طارئة تستوجب العلاج الفوري في المستشفى، والأفضل أن يتلقى المريض مضادات الحيوية خلال ساعة من التشخيص. ويشمل العلاج عادة مضادات حيوية عن طريق الوريد، سوائل، وأكسجين عند الحاجة. وبعض المرضى قد يمكثون أسابيع في المستشفى خاصة إذا تأثرت أعضاؤهم، لكن الكثيرين يتعافون تماما إذا تدخل الأطباء بسرعة.

وإذا شعرت بأي من هذه الأعراض، أو لاحظتها على أحد المقربين، لا تتردد في طلب المساعدة الطبية فورا، واسأل الطبيب مباشرة: "هل يمكن أن يكون هذا تعفن دم؟"، فالساعات الأولى قد تعني الفرق بين الحياة والموت.