تعرّف على 8 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز نظامك الغذائي

شفق نيوز/ تعد الدهون الصحية جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن الذي يلعب دورًا حاسماً في تحسين صحة الدماغ وإنتاج الهرمونات وامتصاص العناصر الغذائية. على عكس الدهون المتحولة والدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة، تساهم الدهون الصحية في الرفاهية العامة.

وبحسب ما نشرته Times of India، فإن هناك 8 أطعمة غنية بالدهون الصحية والتي يمكن إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي:

1. الأفوكادو

إن الأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، المعروف بفوائده لصحة القلب. كما أنه يوفر الألياف والفيتامينات C وE وK وفيتامينات B المختلفة.

يمكن أن تساعد الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، مما يعزز صحة الجلد ويقلل الالتهابات.

2. المكسرات

إن المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو غنية بالدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. كما أنها توفر البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن.

يرتبط تناول المكسرات بانتظام بتحسين صحة القلب وإدارة الوزن وتقليل الالتهابات. كما أن الجوز غني بشكل خاص بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تعد مفيدة لصحة الدماغ.

3. البذور

تتميز البذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين بأنها غنية بالدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية. كما أنها توفر البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأساسية. تشتهر بذور الشيا وبذور الكتان بمحتواها العالي من أوميغا-3، مما يدعم صحة القلب ويقلل الالتهابات. يساعد محتواها من الألياف على الهضم ويعزز الشعور بالشبع.

4. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون البكر غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

يُعرف زيت الزيتون بفوائده الصحية للقلب، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إنه عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي، ويرتبط بفوائد صحية مختلفة.

5. الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين عالي الجودة والفيتامينات الأساسية مثل B12 وD. تدعم أحماض أوميغا-3 الدهنية صحة القلب ووظائف المخ وتقلل الالتهابات. يرتبط الاستهلاك المنتظم للأسماك الدهنية بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

6. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو أو أعلى) على دهون صحية من زبدة الكاكاو، إلى جانب مضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم والألياف.

يمكن أن يؤدي تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال إلى تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات وتعزيز وظائف المخ بسبب خصائصها المضادة للأكسدة.

7. جوز الهند

إن منتجات جوز الهند، بما يشمل زيت جوز الهند وجوز الهند المبشور، غنية بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة MCT، وهي دهون سهلة الهضم توفر طاقة سريعة. تدعم دهون MCT إدارة الوزن وتحسين وظائف المخ. يحتوي جوز الهند أيضًا على الألياف والمعادن، مما يجعله إضافة متعددة الاستخدامات للنظام الغذائي.

8. البيض

يعتبر البيض الكامل مصدراً قوياً للمغذيات، حيث يوفر الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الأساسية.