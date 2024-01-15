تعرّف على أعراض وأسباب نوبات الربو وطرق الوقاية منها

شفق نيوز/ نوبات الربو هي تفاقم مفاجئ لأعراض الربو، وهو حالة طويلة الأمد تجعل التنفس صعباً، إذ تضيق الممرات الهوائية في الرئتين، وتشمل أعراض نوبات الربو، السعال، والأزيز، وضيق الصدر، وصعوبة الحصول على ما يكفي من الهواء.

وتحدث هذه الأعراض، بسبب شد العضلات المحيطة بالممرات الهوائية، وتصبح الممرات الهوائية متهيجة ومتورمة، وتنتج بطانة المسالك الهوائية، سائلاً يُسمى المخاط. جميع تلك العوامل تؤدي إلى صعوبة التنفس.

وعادةً ما يكون لدى الأشخاص المصابين بالربو بالفعل خطة عمل للتعامل مع الربو. وهذا يخبرهم بالأدوية التي يجب عليهم تناولها إذا أصيبوا بنوبة ربو ومتى يجب عليهم الحصول على رعاية طارئة. يجب على الأشخاص الذين لم تُشخص حالتهم، أو ليس لديهم خطة علاجية الحصول على رعاية طارئة إذا كانت لديهم هذه الأعراض.

وتُظهِر نوبات الربو المتكررة أن الربو لدى الشخص المُصاب، لا يُمكن التحكم فيه. قد يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بإجراء تغييرات على الأدوية وخطة عمل الربو لتحسين القدرة على التحكم فيه.

وتُسمى نوبة الربو أيضاً تفاقم الربو أو احتدام الربو.

الأعراض

قد تشمل أعراض نوبات الربو:

ضيق النفس.

ضيق الصدر أو إيلامه.

السعال.

أزيز الصدر.

كما قد تشمل الأعراض الشديدة ما يأتي:

التنفس اللاهث.

صعوبة التحدث بسبب ضيق النفس.

إجهاد عضلات الصدر عند التنفس.

زيادة حدة الأعراض عند الاستلقاء على الظهر.

التعرق الشديد.

ويمكن أن تكون نتيجة الاختبار المنزلي الذي يُسمى مقياس ذروة الجريان مؤشراً مهماً على حدوث نوبة الربو. يقيس هذا الجهاز مدى سرعة إخراج الهواء من رئتيك. وعادةً ما تكون قراءات القدرة القصوى لنفخ الهواء نسبة مئوية لمدى كفاءة عمل الرئتين في أحسن حالاتها. ويُعرف هذا بأنه أفضل مقياس شخصي لذروة الجريان.

وغالباً ما تتضمن خطة التحكم في الربو خطوات يجب اتخاذها بناءً على قراءة ذروة الجريان. يمكن أن تكون القراءة التي تقل عن 80% لأفضل ذروة للجريان مؤشراً على حدوث نوبة الربو.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

تخبرك خطة التحكم في الربو بالحالات التي يتعين عليك فيها التواصل مع اختصاصي الرعاية الصحية والحالات التي يجب أن تتلقى فيها رعاية طارئة. تتضمن الخطة ثلاثة أجزاء مرمزة بألوان:

اللون الأخضر. المنطقة الخضراء في الخطة مخصصة للأوقات التي تشعر فيها بصحة جيدة، ولا تظهر عليك أعراض الربو. وتخبرك الخطة بالجرعة التي يجب أن تتناولها من دواء السيطرة على المدى الطويل كل يوم. وتخبرك كذلك بعدد البخات الذي يجب عليك أخذها من مِنشَقة الإغاثة السريعة قبل ممارسة التمارين. إذا كنت تستخدم مقياس القدرة القصوى لنفخ الهواء، فيجب أن تكون القراءات 80% أو أعلى في أفضل حالاتك.

اللون الأصفر. تخبرك المنطقة الصفراء بما يجب عليك فعله إذا ظهرت عليك أعراض الربو. وتشرح متى يجب استخدام مِنشَقة الإغاثة السريعة وعدد البخات التي يجب أخذها. كما تصف ما يجب فعله إذا لم تتحسن الأعراض ومتى تتصل بفريق الرعاية. تتراوح قراءات القدرة القصوى لنفخ الهواء بين 50% و79% في أحسن حالاتك.

اللون الأحمر. تخبرك المنطقة الحمراء بضرورة الحصول على رعاية طارئة عندما تكون الأعراض شديدة، أو إذا تفاقمت الأعراض، أو لم تتحسن بعد استخدام مِنشَقة الإغاثة السريعة. حيث تكون قراءات القدرة القصوى لنفخ الهواء أقل من 50% في أفضل حالاتك.

إذا لم تكن لديك خطة تحكم في الربو، فاحصل على رعاية طارئة إذا لم تساعد أدوية الإغاثة السريعة على تخفيف الأعراض.

فحوصات للسيطرة على الربو

من المهم الحفاظ على مواعيد طبية منتظمة مع اختصاصي الرعاية الصحية. إذا كان الربو لديك تحت السيطرة، فقد تتمكن من تناول جرعات أقل من الدواء. إذا كنت تستخدم مِنشَقة منقذة لعلاج نوبات الربو في كثير من الأحيان، فقد تحتاج إلى إجراء تغييرات على خطة التحكم في الربو. قد تتضمن تلك التغييرات تلقي دواء جديد أو زيادة جرعات الدواء.

الأسباب

الربو هو عادةً مرض يستمر مدى الحياة ناتج عن التهاب في الرئتين يسببه فرط نشاط الجهاز المناعي. يتضمن التهاب الرئتين انقباض العضلات الموجودة حول المسالك الهوائية وتورم أنسجة المسالك الهوائية، وإفراز المخاط الذي يمكن أن يسد المسالك الهوائية. وعندما يحدث ذلك، يصعب التنفس.

تحدث نوبات الربو عندما يحفز شيء ما الجهاز المناعي على القيام برد فعل. قد تتضمن المحفزات:

التفاعل التحسُّسي تجاه حبوب اللقاح والحيوانات الأليفة والعفن والصراصير وعث الغبار.

أنواع الزكام، مثل الإنفلونزا أو غيرها من الأمراض التي تصيب الأنف والفم والحَلق.

دخان التبغ.

الهواء البارد أو الجاف.

ممارسة التمارين.

حالة تُسمى داء الارتجاع المَعِدي المريئي (GERD) تؤدي إلى دخول أحماض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة.

التلوث أو الكيماويات الموجودة في الهواء وتسبب التهيج.

مسكنات الألم مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية وغيرها من الأدوية.

الاكتئاب أو القلق.

عوامل الخطر

أي شخص مصاب بالربو، معرض لخطر الإصابة بنوبات الربو. تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة ما يأتي:

حساسية يصعُب السيطرة عليها.

التعرض للمسببات البيئية.

عدم تناول أدوية الربو اليومية.

استخدام المِنشَقة بشكل غير صحيح.

الاكتئاب أو القلق طويل المدى.

الأمراض طويلة المدى الأخرى، مثل أمراض القلب أو مرض السكري.

المضاعفات

تؤثر نوبات الربو في صحة الشخص وجودة حياته. وتتضمن المشكلات:

التغيب لأيام عن الدراسة أو العمل.

زيارات الطوارئ أو الرعاية العاجلة المتكررة.

النوم المتقطع.

قيود على ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم أو الأنشطة الترفيهية.

يُمْكِن لنوبات الربو الحادة أن تُسبَّب الوفاة. تحدث نوبات الربو التي تٌعرِّض حياة المرضى للخطر عادةً للأشخاص الذين يستخدمون الأدوية سريعة التأثير بشكلٍ متكرر أو الذين قاموا بزيارات لقسم الطوارئ، أو أُدخلوا إلى المستشفى لمعالجة الربو، أو من أُصيبوا بأمراض طويلة الأجل.

الوقاية

إحدى الخطوات المهمة للوقاية من نوبة الحساسية هي اتباع الخطة الموضوعة لعلاج الربو:

تناول يومياً دواء السيطرة على الربو على المدى الطويل.

دون قراءات ذروة تدفق هواء التنفس حسب الإرشادات.

تناول الأدوية سريعة التأثير قبل التمرين حسب الإرشادات.

استخدم الأدوية سريعة التأثير كما هو مذكور في خطتك.

دوِّن عدد المرات التي تستخدم فيها الأدوية سريعة التأثير.

تساعد مدخلاتك، اختصاصي الرعاية الصحية، في وضع خطة ناجحة لضبط العلاج لمنع نوبات الربو.

تشمل الخطوات الأخرى للوقاية من نوبات الربو ما يأتي:

تجنُّب مُثيرات الربو قدر الإمكان.

البقاء في المنزل عند وجود تحذيرات من سوء جودة الهواء.

إجراء اختبار الحساسية المحتملة وتناول أدوية الحساسية حسب الإرشادات.

غسل يديك بشكل متكرر لتقليل خطر الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا.

الحرص على الحصول على التطعيمات، بما في ذلك اللقاحات السنوية ضد الإنفلونزا وكوفيد-19، وغيرها من اللقاحات التي يوصي بها اختصاصي الرعاية الصحية.

الحصول على علاج للاكتئاب أو القلق أو الحالات ذات الصلة.

الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخناً.

ارتداء كمامة أثناء التنظيف.

تغطية فمك بوشاح أو كمامة في الأيام الباردة.