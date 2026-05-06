تعرّف على أسباب الإفراط في تناول الطعام

شفق نيوز- موسكو

حدد الدكتور أندريه مارتيوشيف- بوكلاد، الأسباب الرئيسية للإفراط في تناول الطعام- نقص السوائل، وتناول أطعمة محفزة لإفراز الأنسولين، وعدم مضغ الطعام جيدا.

ويقول: "يفرط الشخص في تناول الطعام عندما لا يشعر بالشبع ويتناول كمية أكبر من الكمية المثلى. وعادة ما يحدث هذا نتيجة لعدة عوامل، أبرزها نقص السوائل، وخاصة الماء. في هذه الحالة، يرسل الدماغ إشارة جوع أقوى. ويمكن حساب كمية الماء التي يحتاجها الشخص بناء على معادلة 30 مل لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يعادل في المتوسط ​​حوالي 1.5 إلى 2 لتر يوميا".

أما السبب الثاني للإفراط في تناول الطعام فهو اختيار الأطعمة التي تحفز إفراز الأنسولين بشكل مفرط، ما يؤدي إلى تثبيط إشارة الشبع. وتشمل هذه الأطعمة في المقام الأول الحلويات، والفواكه، والأطعمة النشوية مثل المعجنات والمعكرونة والبطاطس وغيرها. لذلك للحفاظ على الصحة، يجب اختيار الأطعمة الكاملة التي تشعر بالشبع لفترة طويلة.

والسبب الثالث، وفقا له، فهو حالة الشخص أثناء تناول الطعام. فإذا تناول الشخص الطعام بسرعة كبيرة ولم يمضغه جيدا، فلن يجد الدماغ الوقت الكافي لمعالجة الطعام بشكل صحيح، ولن يستوعب الأمر إلا بعد امتلاء المعدة.

ويقول: "لتجنب الإفراط في تناول الطعام، ينصح بشرب كوب من الماء الدافئ قبل الأكل، والتركيز على الأطعمة التي تعزز الشعور بالشبع (مثل طبق غني بالبروتين والدهون مع الخضراوات)، ومضغ الطعام جيدا - مثلا 30 مرة لكل لقمة. وبهذه الطريقة، لن يفرط الشخص في تناول الطعام".