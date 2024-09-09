تعرف على 10 كليات بين الأكثر إسعاداً للطلاب‎

شفق نيوز/ بينما قد تحدد أخلاقيات العمل وعادات الدراسة مدى نجاحك في الكلية فيما يتعلق بالدرجات، إذ تلعب العديد من العوامل الأخرى دوراً في ما إذا كنت ستنجح في مدرسة معينة.

‎قد يلعب رضاك عن الكلية التي تختارها دوراً مهماً في تحديد ما إذا كنت ستنهي شهادتك أم لا. وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخراً، فإن الإجهاد العاطفي هو السبب الأول الذي قد يجعل الطلاب يفكرون في التوقف عن دراستهم.

‎بالطبع، هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل الطلاب غير سعداء في الكلية والتي لا علاقة لها بالحرم الجامعي الذي اختاروه. لكن المدرسة التي يبلغ الطلاب فيها عن مستويات عالية من الرضا قد تكون علامة جيدة للمتقدمين المحتملين.

‎تكتسب جامعة أوبورن في ألاباما هذه السمعة. إنها الكلية الأميركية التي تضم أسعد الطلاب لعام 2025، وفقاً لمراجعة برينستون. صنفت المجلة الكليات بناءً على مدى موافقة الطلاب على عبارة "أنا سعيد في مدرستي" في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد.

‎إليك الكليات العشر التي تضم أسعد الطلاب:

‎جامعة أوبورن - أوبورن، ألاباما

‎جامعة ولاية كانساس - مانهاتن، كانساس

‎جامعة تايلور - أبلاند، إنديانا

‎جامعة دالاس - إيرفينج، تكساس

‎كلية توماس أكويناس - سانتا باولا، كاليفورنيا

‎جامعة تكساس المسيحية - فورت وورث، تكساس

‎جامعة ولاية واشنطن - بولمان، واشنطن

‎كلية ماريست - بوكيبسي، نيويورك

‎جامعة إيموري - أتلانتا، جورجيا

‎جامعة أنجيلو ستيت - سان أنجيلو، تكساس

‎قالت كارولينا ويليامز، البالغة من العمر 25 عاماً والتي اختارت أوبورن بدلاً من جامعة ييل في عام 2017، "لقد أحببت تجربتي في أوبورن. لقد تعرفت على أصدقاء رائعين هناك. لقد شاركت في منظمات رائعة قدمت لي تجارب مذهلة"، وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

‎تعد جامعة أوبورن واحدة من أكبر الجامعات في الجنوب الأميركي حيث تضم أكثر من 26000 طالب جامعي، وتفتخر بمجموعة متنوعة من التخصصات والأنشطة. يمكن للطلاب هناك المشاركة في أبحاث من الطراز العالمي أو الاطلاع على بعض مسابقات الرياضة الجامعية الرائدة في البلاد.

‎يواصل العديد من طلاب أوبورن - بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، الذي تخرج عام 1982 - تحقيق النجاح بعد الكلية. يكسب الخريجون في السنوات الخمس الأولى من حياتهم المهنية متوسطاً قدره 69700 دولار سنوياً، ويكسب أولئك الذين لديهم 10 سنوات من الخبرة العملية متوسطاً قدره 126100 دولار، وفقاً لـ Payscale.

‎بالإضافة إلى ذلك، يقول أكثر من نصف خريجي أوبورن إن عملهم يجعل العالم مكاناً أفضل، وفقاً لـ Payscale.

‎تنضم 3 جامعات عامة أخرى - ولاية كانساس وولاية واشنطن وأنجيلو ستيت - إلى أوبورن في أفضل 10 كليات تضم أسعد الطلاب. يفضل العديد من الطلاب الجامعات العامة التي تقدم عادة عدداً أكبر من الطلاب، ومجالات دراسية أكثر اتساعاً وبأسعار معقولة، مقارنة بالمدارس الخاصة.

‎من ناحية أخرى، يشعر الكثير من الطلاب بالسعادة في الكليات الخاصة التي قد تقدم تجربة أكثر تخصيصاً أو تخصصاً. على سبيل المثال، تتمتع جامعات مثل تايلور وتكساس كريستيان بروابط دينية قد تكون مهمة لرفاهية الطلاب.