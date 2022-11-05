تعرف على أول مدينة نباتية في العالم

شفق نيوز/ تشتهر بعض المدن والمقاطعات في العالم بخصائص ونمط عيش وتقاليد تنفرد بها عن غيرها، على غرار مدينة باليتانا الهندية التي تعد أول مدينة نباتية في العالم، وأول منطقة يحظر سكانها أكل اللحوم كليا.

وذكر موقع "جيو" الفرنسي، مدينة باليتانا تشتهر بجبالها التي تضم 863 معبدا بوذيا، وهي تقع في ولاية غوجارات بالهند وهي مكان مرتفع، أما سكانها فهم طائفة تدعو إلى نبذ العنف وتحظر أكل اللحوم.

ونجح رجال الدين هناك في إقناع سكان باليتانا بضرورة حظر تجارة اللحوم الحيوانية إلى حد كبير، وأعلنت المدينة بفخر أنها أول مدينة نباتية في العالم.

ويتبع سكان مدينة باليتانا نمط عيش مختلفا وغريبا ومتفردا في الوقت نفسه، إذ إنهم يؤدون طقوس الحج في المعابد الموجودة في قمة جبل شاترونجايا، وهو مكان مقدس يقع وسط المناظر الطبيعية المسطحة والصحراوية لولاية غوجارات، في شمال غربي الهند، والذي تقول الأسطورة إن الآلهة قامت بتسوية قمته.

وتختلف الحياة في ذروة الصيف في المدينة الهندية، عندما تقترب درجة الحرارة أحيانا من 50 درجة مئوية، حيث يهب السكان البوذيون للحج.

ولكن هذه المدينة الأكثر زهدا تعيش وفق نمط حياة هو من أقسى أشكال الزهد، الذي لا يترك مجالًا لمفهوم المتعة، حيث يلتزم أتباع ذلك المذهب والبالغ عددهم ستة ملايين بنظام غذائي يكاد يكون نباتيا تماما، ويتألف من البقوليات والحبوب، وبالنسبة للأقل صرامة، تتم زراعة الفواكه والخضروات.

ويحظر سكان باليتانا أي منتج حيواني، باستثناء الحليب ومشتقاته والسمن والألبان.

في المقابل، ما يزال عدد من السكان يعتقدون أن حريتهم تخول لهم أكل اللحوم، ولكن وفقا لما أورده الموقع الفرنسي ما يزال عدد من رجال الدين البوذيين يتعقبون هؤلاء ويلاحقون تجار اللحوم والبيض؛ بهدف تحويل مدينة باليتانا إلى مدينة نباتية بالكامل.