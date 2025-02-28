تعرف على أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً، أن السبت الأول من شهر اذار/ مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان أو العيد، بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي، حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

كما أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال وأن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت ماليزيا وسلطنة بروناي تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم، وأن الأحد 2 اذار/ مارس هو غرة الشهر المبارك.