تعرف على موقع العراق في أفضل دول العالم للنساء عام 2021

شفق نيوز/ أعدت مجلة "CEOWORLD 2021" الامريكية للإحصاء، تصنيفاً لأفضل دول العالم للنساء للعام الحالي 2021.

وقامت مجلة CEOWORLD بتصنيف أفضل دول العالم للنساء بتجميع تحليل ومقارنة 156 دولة عبر 9 سمات رئيسة شملت المساواة بين الجنسين، النسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان (الإناث البالغات من العمر 15 عامًا فما فوق اللائي يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في الليل)، الدخل المساواة، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، ومتوسط سنوات التعليم بين النساء، والنساء في سن 25 وما فوق اللائي يعملن بأجر، وإدماج المرأة في المجتمع.

وحسب التقرير الذي اعدته المجلة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأنه "تم تصنيف هولندا كأفضل دولة للنساء في العالم وبنسبة 99.7%، يليها النرويج والسويد في المرتبة الثانية، والثالثة وبنسبة 99.4%، 99.2% على التوالي، وجاءت الدنمارك بالمرتبة الرابعة، تليها فنلندا خامساً ، وكندا سادساً.

وعربياً جاءت السعودية بالمركز الاول، وبالمركز الـ89 عالمياً، تليها عُمان ثانياً، والمركز 91 عالمياً والاردن ثالثاً وبالمرتبة 96 عالمياً، فيما جاءت الامارات رابعاً وبالمركز 100 عالمياً، تليها السودان خامساً وبالمركز 105، وجاءت قطر سادساً وبالمركز 107 عالمياً.

واشار تصنيف المجلة إلى أن الكويت جاءت سابعاً وبالمركز 111 عالمياً، تليها لبنان ثامناً بالمركز 116، وثم ليبيا تاسعاً وبالمرتبة 117 وجاء العراق عاشراً وبالمرتبة 123 عالمياً بحصوله على نسبة 68.73% ، يليه مصر في المرتبة 11 ، ومن ثم جاءت تونس والبحرين بالمرتبة 12 و13 على التوالي.

وبين التقرير أن جمهورية افريقيا الوسطى تذيلت القائمة والتي جاءت بالمرتبة 146 تسبقها كل من الصومال وتشاد وسوريا على الترتيب.