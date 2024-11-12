تعرف على مكملات غذائية تقلل من الاصابة ببعض انواع السرطان

شفق نيوز/ كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة أن الإكثار من تناول أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية التي توجد في زيت السمك ربما يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي مشترك من جامعات كورنيل وجورجيا وفاندربيلت في الولايات المتحدة تحليل بيانات تخص أكثر من 250 ألف شخص، ووجدت صلة بين تناول "الدهون الصحية" وتراجع احتمالات الإصابة بالعشرات من أنواع السرطان.

ويقول أعضاء بفريق الدراسة إن "هذه النتائج تشير إلى ضرورة أن يركز الشخص العادي على الحصول على المزيد من الأحماض الدهنية في وجبته الغذائية".

وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية المعنية بأبحاث السرطان أن المتطوعين في الدراسة الذين يتناولون كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الموجودة في بعض الأسماك والحبوب والمكسرات والمكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك تتراجع احتمالات إصابتهم بسرطان الرئة والقولون والمعدة وغيرها من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي.

وتبين أيضا أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول أحماض أوميغا 6 تتراجع احتمالات إصابتهم بـ14 نوعا مختلفا من السرطان مثل سرطان المخ والجلد والمثانة.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن اعضاء بالفريق البحثي قولهم إن مدى الاستفادة من الأحماض الدهنية يتوقف على مؤشر كتلة الجسم ومعدلات تناول الكحوليات وممارسة التدريبات البدنية.

ولكن الباحثين حذروا أيضا من أن الإفراط في تناول أحماض أوميجا 3 يرفع بشكل طفيف من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.