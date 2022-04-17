تعرف على ماذا جلب اللاجئون الأوكران إلى ألمانيا

شفق نيوز/ رصدت صحيفة راينشه بوست الألمانية، جلب كثير من اللاجئين من أوكرانيا لحيواناتهم الأليفة معهم. وفيما يؤكد البعض أن هذه الحيوانات توفر دعما نفسيا كبيرا للهاربين من الحرب، وعدت السلطات الألمانية بتقديم التسهيلات.

ونقلا عن معلومات وصلتها من الجمعية الألمانية لرعاية الحيوان فإن ثمانية في المئة من أكثر من 340 ألف أوكراني مسجل في ألمانيا حتى الآن جلبوا معهم حيوانات منزلية: قطط أو حيوانات أليفة أخرى. وترافق هذه الحيوانات أصحابها حتى في أماكن إقامة اللاجئين، وهو يسبب مشاكل أحيانا.

ويرى اللاجئون الأوكران أن الحيوانات مهمة لهم في هذه الظروف العصيبة، كما أنها تشكل داعما نفسيا لهم. وقالت المتحدثة باسم جمعية رعاية الحيوان، ليا شميتس للصيفة الألمانية أن تزايد أعداد الحيوانات لدى القادمين من أوكرانيا "تفرض علينا تجهيز ملاجئ بطريقة تمكن الحيوانات من البقاء مع أصحابها". بيد أن هذا لم يكن دائما متاحا في كل نزل اللاجئين، كما تقول شميتس، حيث كان يفرض على المقيمين في كثير من الأحيان تسليم الحيوان الأليف إلى السلطات المختصة لرعايته وذلك من أجل التقيد بجوانب الوقاية من الأمراض والنظافة.

ووفقا لصحيفة "راينيشر بوست"، تعهدت وزارة الداخلية الاتحادية بالاهتمام بهذه المشكلة، خاصة وأن هذه الحيوانات تشكل أهمية خاصة للقادمين الأوكران الذين يعانون من صدمات نفسية جراء الحرب.

وكتب وزير الدولة في وزارة الداخلية، محمود أوزدمير إلى جمعية رعاية الحيوان أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصدمة، فمن المهم "أن تكون حيواناتهم الأليفة معهم" . وستشير الحكومة الاتحادية إلى هذا الموضوع خلال المحادثات مع الولايات.