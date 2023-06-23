تعرف على أكثر الأماكن جذباً للموظفين في العالم

شفق نيوز/ تُعد الدوحة ودبي وأبو ظبي، بالإضافة إلى وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية من الأماكن الأكثر جذباً للموظفين في العالم وفق دراسة جديدة.

ووفقاً لدراسة أجراها موقع "Resume.io"، ونقلته وكالة "Bloomberg " الأمريكية، فقد قارن الموقع، مصمم السيرة الذاتية عبر الإنترنت، عدد الطلبات المقدمة للوظائف في 130 مدينة مختلفة حول العالم، وذلك خلال أول أسبوع من الإعلان عنها.

إذ أظهر البحث أن كل وظيفة في وادي السيلكون في سان فرانسيسكو، المعروف بكونه مقراً لشركات التكنولوجيا العملاقة، يتقدم لها 108 أشخاص في المتوسط خلال الأسبوع الأول من الإعلان عنها.

لكن منطقة الخليج، متمثلة في إمارتي دبي وأبوظبي و دولة قطر، سجلت أرقاماً عالية في عدد المتقدمين للوظائف فيها.

الوظائف في قطر

ووجدت الدراسة أن متوسط التقديم على الوظائف في قطر بلغ 399 طلباً، خلال شباط الماضي، وهو رقم مرتفع فسّرته وكالة "بلومبرغ" بإمكانية ارتباطه بكأس العالم لكرة القدم، التي اختُتمت في الدولة الخليجية نهاية العام الماضي.

وترجع هيمنة قطر على قائمة الوظائف في الغالب إلى استضافتها كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

فقد أنفقت البلاد منذ عام 2010 أكثر من 250 مليار دولار على البنية التحتية والاستعداد للاستضافة، وشمل ذلك بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، وتوسيع مينائها ومطارها وتجديد الطرق.

دبي وأبو ظبي

وعلى النحو ذاته، فإن العاملين في دبي وأبو ظبي – وهما أيضاً من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية – لا يدفعون ضريبة على الدخل.

وتشير بيانات "لينكد إن" إلى أن أكثر الوظائف جذباً في الإمارات خلال المرحلة التالية على جائحة كورونا هي الوظائف الطبية المتخصصة، والعمل المستقل بصناعة المحتوى الرقمي.

ولا تفرض دول الخليج ضرائب على الدخل، مما يجعل منها مكاناً مفضلاً لكثير من الباحثين عن العمل. وسبق أن أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دول الخليج وجهة مفضلة لكثير من الباحثين عن العمل والاستقرار وبدء حياة جديدة.

وادي السيليكون

أما في الولايات المتحدة، فإن أكثر المدن جذباً لطلبات التوظيف تقع في شمال ولاية كاليفورنيا. فقد أوضح موقع Resume.io أن مدينة "سان خوسيه" -المعروفة بكونها قلب منطقة وادي السيليكون المشهورة بشركات التكنولوجيا- بلغ متوسط المتقدمين لكل وظيفة منشورة فيها على موقع "لينكد إن" في فبراير/شباط نحو 108 متقدمين؛ أما في سان فرانسيسكو فبلغ المتوسط 92 متقدماً. ويتميز الموقعان بالارتفاع النسبي في متوسط الرواتب، لكنهما أيضاً من بين أغلى أماكن المعيشة في العالم.

في الآونة الأخيرة، أدى توسع الشركات الكبرى في تسريح الموظفين – وعلى رأسها شركات "ميتا"، المالكة لموقع فيسبوك؛ وشركة "ألفا بت"، المالكة لموقع التصفح جوجل- إلى فيض من مواهب العمل بقطاع التكنولوجيا ممن لم يعد لديهم مكان للاشتغال به، فقد أفضى تجميد التوظيف في شركات التكنولوجيا إلى تقليص قوائم الوظائف المتاحة.

وجاءت نيويورك من بين المدن الأمريكية الكبرى التي ما زالت قادرة على المنافسة، وإن لم تصل إلى المراكز العشرة الأولى في العالم، فالمدينة لا تزال تكافح للعودة إلى مستويات التوظيف قبل الجائحة، وقد بلغ متوسط عدد المتقدمين للوظائف فيها ما يزيد قليلاً على 80 متقدماً لكل وظيفة؛ وأشارت بيانات Resume.io. إلى أن متوسط التقدم للوظائف المنشورة على موقع "لينكد إن" بمدينة شيكاغو بلغ نحو 50 متقدماً.