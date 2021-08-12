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تعرف على أكثر المهن ازدهاراً ومرتباً في 2021

Category: منوعـات

Date: 2021-08-12T10:51:00+0000
تعرف على أكثر المهن ازدهاراً ومرتباً في 2021

غالبًا ما تكون الوظائف ذات رواتب عالية في سوق اليوم هي تلك التي تساهم في الاقتصاد الرقمي، لكن الوظائف التقليدية ذات الأجور المرتفعة، مثل الطبيب أو المحاسب القانوني أو عضو البحرية، لا تزال مطلوبة، ولكن الوظائف الأحدث، مثل محلل الأعمال أو أخصائي الأمن السيبراني، هي أيضًا الوظائف ذات رواتب عالية أكثر من 5000 يورو شهريًا في السوق الحالية. 

الرواتب لكل من هذه المهن لا تعتمد فقط على التدريب والخبرة العملية، ولكن أيضًا على معرفتك بأحدث التقنيات في كل مجال من هذه المجالات.

ومع الركود الذي شهدته الأسواق بسبب جائحة كورونا، إلا أن بعض المهن ازدهرت خلال عام 2021 وقد جاءت كالتالي:

1: رجل أعمال

2: طبيب التخدير

 3: مطور برمجيات

4: مهندس معماري

5: محاسب خبير

6: الأطباء والجراحون

 7: مدير التسويق

8: كتابة المحتوى

9: عالم بيانات / محلل بيانات

10: مصرفي استثماري

11: متخصص في الأمن السيبراني

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