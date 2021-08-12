تعرف على أكثر المهن ازدهاراً ومرتباً في 2021

غالبًا ما تكون الوظائف ذات رواتب عالية في سوق اليوم هي تلك التي تساهم في الاقتصاد الرقمي، لكن الوظائف التقليدية ذات الأجور المرتفعة، مثل الطبيب أو المحاسب القانوني أو عضو البحرية، لا تزال مطلوبة، ولكن الوظائف الأحدث، مثل محلل الأعمال أو أخصائي الأمن السيبراني، هي أيضًا الوظائف ذات رواتب عالية أكثر من 5000 يورو شهريًا في السوق الحالية.

الرواتب لكل من هذه المهن لا تعتمد فقط على التدريب والخبرة العملية، ولكن أيضًا على معرفتك بأحدث التقنيات في كل مجال من هذه المجالات.

ومع الركود الذي شهدته الأسواق بسبب جائحة كورونا، إلا أن بعض المهن ازدهرت خلال عام 2021 وقد جاءت كالتالي:

1: رجل أعمال

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 500.000 إلى 1 مليون يورو

: 500.000 إلى 1 مليون يورو المؤهلات العلمية: بكالوريوس أعمال وأحياناً بدون شهادة جامعية ولا خبرة

2: طبيب التخدير

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 208 ألف يورو فأكثر

: 208 ألف يورو فأكثر المؤهلات العلمية: دكتوراه أو درجة مهنية

3: مطور برمجيات

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 58.000 إلى 107.000 يورو

: 58.000 إلى 107.000 يورو المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم حاسب

4: مهندس معماري

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 90.000 إلى 120.000 يورو

: 90.000 إلى 120.000 يورو المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا

5: محاسب خبير

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 38 ألف إلى 77 ألف يورو

: 38 ألف إلى 77 ألف يورو المؤهلات العلمية: بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو التجارة

6: الأطباء والجراحون

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 120.000 إلى 180.000 يورو

: 120.000 إلى 180.000 يورو المؤهلات العلمية: إجازة / دكتوراه في الطب أو الجراحة لبدء الممارسة.

7: مدير التسويق

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 80900 يورو إلى 151.260 يورو

: 80900 يورو إلى 151.260 يورو المؤهلات العلمية: بكالوريوس تسويق أو علاقات عامة

8: كتابة المحتوى

متوسط ​​الراتب الإجمالي السنوي : 30.000 إلى 43.000 يورو

: 30.000 إلى 43.000 يورو المؤهلات العلمية: بكالوريوس في العلوم الإنسانية أو اللغويات ، خبرة

9: عالم بيانات / محلل بيانات

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 50.000 إلى 80.000 يورو

: 50.000 إلى 80.000 يورو المؤهلات العلمية: بكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، والرياضيات ، والإحصاء ، وشهادات في علوم بيانات البيانات ، والخبرة

10: مصرفي استثماري

متوسط ​​الراتب السنوي الإجمالي : 60.000 إلى 100.000 يورو

: 60.000 إلى 100.000 يورو المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو الرياضيات أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة

11: متخصص في الأمن السيبراني