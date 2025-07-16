تعرف على أكثر البلدان الأوروبية بأيام العطل الرسمية

شفق نيوز- متابعة

لفت موقع "كل شيء عن أوروبا"، الذي يصف نفسه بأنه "أول موقع فرنكفوني تعليمي عن الاتحاد الأوروبي"، الأنظار حول عدد أيام العطل الرسمية في البلدان الأوروبية بعد ما أثير من جدل في فرنسا حول ذلك الموضوع.

واقترح رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو، يوم أمس الثلاثاء، خلال عرضه مشروع الموازنة العامة للعام 2026، إلغاء يومي عطلة رسميين "اثنين الفصح" و"الثامن من مايو"، الأمر الذي أثار الجدل بشكل واسع لدى الفرنسيين، ما يطرح السؤال، هل فرنسا هي فعلا أكثر البلدان الأوروبية من حيث عدد العطل الرسمية؟.

وبحسب الموقع الأوروبي، لا تتصدر فرنسا ترتيب البلدان القارة العجوز في عدد العطل الرسمية سنويا. وكتب الموقع في مقال خاص حول الموضوع إن "الرقم القياسي لعدد أيام العطل الرسمية الممنوحة للموظفين تحتفظ به قبرص بإجمالي 15 يوما وتأتي بعد ذلك كرواتيا وإسبانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا ومالطا بـ14 يوما".

وماذا عن البلدان الأخرى؟، يضيف الموقع "الأمر نفسه (أي مثل فرنسا) بالنسبة لإستونيا والسويد والمجر وإيطاليا واليونان ولوكسمبورغ"، مشيراً إلى أن "البلدان ذات السجلات الأسوأ هي هولندا وألمانيا والدانمارك، حيث تبلغ عطلها الرسمية 9 إجازات رسمية".

فيما يتعلق بالحد الأدنى من الأيام في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر التي يكفلها القانون، "كان لدى إسبانيا ومالطا في 2025 أكبر عدد من الأيام، حيث بلغ عددها 30 يوما في السنة. وفي فرنسا، يضمن القانون لكل موظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 25 يوما كحد أدنى".