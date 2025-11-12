تعرف على أقصر يوم في العام 2025

شفق نيوز- متابعة

قالت عالمة الفلك ليودميلا كوشمان رئيسة قسم الدعم المنهجي في قبة موسكو الفلكية إن 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025 سيشهد نصف الكرة الشمالي أقصر نهار في السنة.

ففي هذا اليوم، الذي يُعرف علميًا بالانقلاب الشتوي، ستصل الشمس إلى أدنى نقطة لها في سماء الشتاء، عند خط عرض 23.5 درجة جنوب خط الاستواء، مما يُقصر النهار في موسكو إلى 6 ساعات و59 دقيقة و51 ثانية فقط.

وبحسب كوشمان، فإن النهار بدأ يقصر تدريجياً منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر، عندما كان طوله 7 ساعات و27 دقيقة، لكنه سيبدأ بالاستطالة فور عبور 21 ديسمبر، ليصل إلى 7 ساعات و5 دقائق بحلول نهاية الشهر.

وستستمر، وفقاً لحديثها، هذه الزيادة حتى 21 يونيو 2026، حين يبلغ النهار ذروته بـ 17 ساعة و33 دقيقة، في أطول يوم بالسنة الانقلاب الصيفي، ليُعيد توازن الدورة الفلكية، ويفتح الباب لفصلٍ أطول من الضوء.