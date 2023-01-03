تعرف على "أفضل" عشرين مطرباً في التاريخ
شفق نيوز/ أعلنت مجلة مجلة "رولنغ ستون" Rolling Stone الأميركية، قائمة أفضل 200 مطرب في التاريخ، ضمن معايير محددة.
وتمت الاختيارات من قبل نقاد الموسيقى بناء على معايير الأصالة، والتأثير، وعمق الأعمال المقدمة، ومدى التنوع الموسيقي، حيث أوضحت معدة المقال أن القائمة ليست عن أفضل الأصوات بل أفضل المطربين.
ومن بين قائمة الـ200 مطرب، تضمنت أم كلثوم المطربة العربية الوحيدة.
وتضمنت قائمة العشرين الأفضل كل من:
20. Marvin Gaye
19. Frank Sinatra
18. Celia Cruz
17. Elvis Presley
16. Prince
15. Bob Dylan
14. Freddie Mercury
13. Patsy Cline
12. John Lennon
11. Little Richard
10. Al Green
9. Otis Redding
8. Beyoncé
7. Stevie Wonder
6. Ray Charles
5. Mariah Carey
4. Billie Holiday
3. Sam Cooke
2. Whitney Houston
1. Aretha Franklin