تعرف على "أفضل" عشرين مطرباً في التاريخ

شفق نيوز/ أعلنت مجلة مجلة "رولنغ ستون" Rolling Stone الأميركية، قائمة أفضل 200 مطرب في التاريخ، ضمن معايير محددة.

وتمت الاختيارات من قبل نقاد الموسيقى بناء على معايير الأصالة، والتأثير، وعمق الأعمال المقدمة، ومدى التنوع الموسيقي، حيث أوضحت معدة المقال أن القائمة ليست عن أفضل الأصوات بل أفضل المطربين.

ومن بين قائمة الـ200 مطرب، تضمنت أم كلثوم المطربة العربية الوحيدة.

للإطلاع على كامل القائمة

وتضمنت قائمة العشرين الأفضل كل من:

20. Marvin Gaye

19. Frank Sinatra

18. Celia Cruz

17. Elvis Presley

16. Prince

15. Bob Dylan

14. Freddie Mercury

13. Patsy Cline

12. John Lennon

11. Little Richard

10. Al Green

9. Otis Redding

8. Beyoncé

7. Stevie Wonder

6. Ray Charles

5. Mariah Carey

4. Billie Holiday

3. Sam Cooke

2. Whitney Houston

1. Aretha Franklin