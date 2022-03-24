تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 2022

شفق نيوز/ تختلف ساعات الليل والنهار بين قارة وأخرى ومن بلد إلى آخر وفي بعض البلدان الشاسعة المساحة بين منطقة وأخرى، ومع قرب حلول شهر رمضان تعرف على أطول وأقصر ساعات الصوم للمسلمين.

من المتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل وينتهي في الأول من شهر أيار/ مايو المقبل ليحل عيد الفطر، وسيكون العراق ودول المغرب العربي الأطول بساعات الصوم فيما الأقصر ستكون جزر القمر.

وفي ما يأتي جدول يوضح عدد ساعات الصيام في كل دولة من الدول العربية، مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

جزر القمر: نحو 13 ساعة.

الصومال: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة.

السودان: نحو 14 ساعة و20 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة

البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة.

قطر: نحو 15 ساعة.

السعودية: نحو 15 ساعة.

الإمارات: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

سلطنة عمان: نحو 15 ساعة.

الكويت: نحو 15 ساعة.

لبنان: نحو 15 ساعة.

الأردن: نحو 15 ساعة.

فلسطين: نحو 15 ساعة.

ليبيا: نحو 15 ساعة.

تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة..

ويختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة.

وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول الاسلامية مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

ماليزيا: نحو 12 ساعة.

سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.

السنغال: نحو 14 ساعة.

تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الهند: نحو 15 ساعة.

باكستان: نحو 16 ساعة

إيران: نحو 16 ساعة.

أفغانستان: نحو 17 ساعة.

أما المسلمون الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا ودول أخرى سيصومون فيها كما هي مرتبة من الأقصر إلى الأطول:

نيوزيلندا: 11 ساعة و30 دقيقة.

جنوب أفريقيا: 11 ساعة و30 دقيقة.

أستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة.

الأرجنتين: 12 ساعة.

تايلاند: 14 ساعة.

هونغ كونغ: 15 ساعة.

اليابان: 16 ساعة.

كندا: 16 ساعة

الصين: 16 ساعة و30 دقيقة.

أميركا: 16 ساعة و30 دقيقة، تزيد أو تقل قليلا في أميركا حسب الموقع الجغرافي للولايات.

بريطانيا: 17 ساعة.

النرويج: 17 ساعة.

الدانمارك: 17 ساعة.

أسكتلندا: 18 ساعة.

سويسرا: 18 ساعة.

بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة.

النرويج: 20 ساعة.

فنلندا: 20 ساعة.

غرينلاند: 20 ساعة.

روسيا: 20 ساعة.