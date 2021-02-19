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تعرف على صاحب أطول شعر بمصر.. فيديو

Category: منوعـات

Date: 2021-02-19T14:42:16+0000
تعرف على صاحب أطول شعر بمصر.. فيديو

شفق نيوز / " شعري بالنسبة لى أهم من الدراسة والزواج والعمل فقد تركت المدرسة من أجل أن أظل محتفظا به ورفضت حلاقته ولو حبيت وخطيبتي طلبت منى احلق شعري لا ارتبط بها " هذه الكلمات عبر بها صاحب اطول شعر في مصر عن مدى تمسكه واقتناعه بشعره رغم أنه يواجه كثير من الصعوبات في حياته بسببه الا أنه يرفض الحلاقة.واضاف احمد أنفق الكثير من الأموال لتربية شعرى واغسله عند الحلاق مرة او مرتين كل اسبوع وان طول شعره يصل متر ونصف المتر ووزنه يبلغ كيلو .

وأوضح صاحب أطول شعر في مصر، أنه جرى فصله من المدرسة لرفضه القيام بقص شعره وإطالته بشكل مبالغ فيه، متابعاً: "كملت منازل لسنة واحدة وبعدها بطلت أدرس أساساً، ونشرت فيديوهات على يوتيوب وتيك توك وجبت مشاهدات".

وأكد أنه يضطر عند ركوب المواصلات بحجز مكان فردين واحداً له والآخر لشعره مؤكدا أنه لو فكر في الجواز وخطيبته هترفض شعره مش هيتجوز.

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