تعرف على أشهر المعالم السياحية في لبنان

إن كنت تبحث عن قضاء عطلة مميزة غير مكلفة مليئة بالنشاطات والأمور الممتعة, فنحن ننصحك بزيارة لبنان, حيث تعد لبنان واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي في الوطن العربي وذلك بسبب طبيعتها الساحرة ومناخها الرائع, وهناك الكثير من النشاطات التي يمكنك القيام بها في لبنان فإن كنت ترغب بالحصول على تجربة مميزة في فنادق لبنان يمكنك زيارة كازينو لبنان والعب بوكر اون لاين واستمتع بالأجواء المميزة التي يقدمها هذا الصرح الرائع. وإن كنت تبحث عن تجربة في الهواء الطلق والاستمتاع بطبيعة هذه البلد الرائع فهناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها, لذا دعونا نتعرف فيمايلي على بعض هذه الأماكن.

أفضل الأماكن السياحية في لبنان

مزار سيدة لبنان في حريصا: يعتبر هذا المعلم أحد أهم الأماكن السياحية في لبنان, حيث يقصده آلاف السياح إما للتبارك به أو للاستمتاع بهذا المعلم البديع, وهو عبارة عن تمثال ضخم للسيدة مريم العذراء, ويتضمن المعلم أيضاً في محيطه تمثال صغير ومكان لإشعال الشموع. يقع المزار على ارتفاع شاهق يبلغ 6500 متر, ويقدم الصرح تجربة روحانية رائعة, كما يقدم إطلالة مميزة على خليج جونيه.

صخرة الروشة: تعتبر صخرة الروشة واحدة من أجمل الأماكن في مدينة بيروت, وتعد واحدة من أهم معالم الجذب السياحي في المدينة, وهي عبارة عن مجموعة من الصخور البحرية الطبيعية الكبيرة, والذي يميز هذه الصخور هو إمكانية العبور من تحت هذه الصخرة والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية والتقاط الصور, كما تتميز بوجود الكثير من المداخل والكهوف ضمن المنحدرات والتي يمكنك مشاهدتها في فصل الصيف من خلال القوارب الصغيرة التي تأخذ السياح في جولات لمشاهدة هذه الكهوف.

غابات الأرز: يشتهر لبنان بكثرة الغابات الكثيفة فيه وبكثرة أشجار الأرز لدرجة تم وضع شجرة الأرز كشعار على علمه, وهناك الكثير من غابات الأرز في لبنان والتي يبلغ عمرها أكثر من 3000 عام, وتوجد ضمن هذه الغابات الكثير من الأديرة حيث كانت ملاذاً للرهبان المسيحيين, وتعد هذه الغابات أحد معالم الجذب السياحي التي يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها والتمتع بمناظرها الخلابة.

مغارة جعيتا: تقع مغارة جعيتا على مقربة من العاصمة بيروت على بعد حوالي 20 كم منها, وتتميز باحجارها الجيرية المترابطة مع بعضها وكهوفها الرائعة التي تشكلت جراء تسرب المياه من المرتفعات إلى الصخور مما أدى إلى تشكل التجاويف والشعاب ضمن هذه المغارة. تتألف المغارة من قسمين أحدهما علوي والآخر سفلي, ويمكنك زيارة كلا القسمين والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية فيهما, ولكن لسوء الحظ من غير المسموح لك أن تقوم بالتقاط الصور فيها.

التلفريك: إن كنت ترغب بالاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها, فركوب التلفريك سيمكنك من الحصول على هذه التجربة, حيث سيأخذك هذا التلفريك من مركز المدينة إلى قمة الجبل, وستتمكن من خلاله من مشاهدة معالم جبل لبنان الرائعة وطبيعته الساحرة, كما ستتمكن من مشاهدة البحر في أبهى صوره, وفي نهاية هذه الرحلة ستصل إلى مزار سيدة لبنان ومغارة جعيتا, وستجد الكثير من المقاهي والمطاعم التي تقدم أفخم الوجبات من المطبخ اللبناني المشهور بوجباته الشهية وألوانه الغنية.

بيت الدين: تشتهر بلدة بيت الدين التي تقع في قضاء الشوف بكونها عاصمة إمارة الشهابيين والتي أنشأها الأمير بشير الشهابي الثاني في حوالي القرن التاسع عشر, تبعد البلدة عن العاصمة بيروت حوالي 40 كم ويقع في هذه البلدة قصر بيت الدين العريق الذي يعتبر أحد أجمل المعالم السياحية في البلدة والذي يقصده الكثير من السياح والأجانب لمشاهدة جماله وفنه المعماري الجميل, بالإضافة إلى حضور الفعاليات التي تقام ضمن هذا القصر, والاستمتاع بزيارة المقاهي والمطاعم الموجودة في البلدة.

قلعة صيدا البحرية: هي واحدة من المواقع الأثرية البارزة في لبنان والتي تعود إلى حوالي القرن الثالث عشر, حيث بناها الصليبيون ضمن فترة الحروب الصليبية, وتضم القلعة الكثير من المعالم الأثرية, حيث تحتوي القلعة على مدافع أثرية ومسجد صغير يعود للعصر العثماني, كما يمكنك أن تشاهد المدينة القديمة والميناء من على سطح القلعة, وهناك الكثير من المعالم الأثرية الأخرى التي يمكنك أن تجدها في القلعة وفي جوارها كالآثار الرومانية القديمة وبقايا مدينة فينيقية مدفونة تحت سطح البحر.

قلعة بعلبك: هي عبارة عن مجمع أثري كبير, يقع في بعلبك شرقي لبنان, وتعد هذه القلعة واحدة من الأماكن السياحية المميزة في لبنان والتي يجب عليك زيارتها عند القدوم إلى لبنان. يعود تاريخ القلعة إلى أكثر من 5000 عام وتحتوي على معابد وآثار رومانية كثيرة, كما تضم الكثير من المعابد التي تعود لحقبة الفينيقيين والرومان,. كما تضم الكثير من المعالم التي يمكنك زيارتها مثل معبد بعل, معبد فينوس, مقام السيدة خولة جامع النهر, مسجد إبراهيم والقلعة العربية وغيرها من المعالم.

الجامع الأموي الكبير في بعلبك: يعتبر هذا الجامع أحد أقدم معالم الحضارة الإسلامية في لبنان, حيث تم بناؤه في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, ويتميز هذا الجامع بتصميمه الرائع المشابه لمسجد بني أمية الكبير في دمشق, كما يتميز بتصميمه المشابه لتصميم القلاع الحربية القديمة وبأعمدته الضخمة التي تم جلبها من المعابد الرومانية وبزخارفه وأسقفه المنقوشة بالفسيفساء التي تعكس الفن المعماري الإسلامي القديم.