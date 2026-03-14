تعرف على أبرز نجوم هوليوود المطرودين من حفل "الأوسكار"

مع اقتراب حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الثامنة والتسعين المقرر إقامته في 15 آذار/ مارس، ما تزال قائمة المدعوين تخلو من عدد من الأسماء البارزة في هوليوود، بعدما قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة منعهم من حضور الحدث الأشهر في صناعة السينما.

ويبلغ عدد هؤلاء 6 مشاهير، من بينهم النجم ويل سميث، والممثل بيل كوسبي، على خلفية مخالفات وسلوكيات اعتُبرت منافية لمعايير الأكاديمية.

وفيما يلي أبرز الأسماء التي مُنعت من حضور حفل الأوسكار والأسباب التي أدت إلى ذلك:

1- كارمين كاريدي

في عام 2004، أصبح الممثل كارمين كاريدي أول عضو يُطرد من الأكاديمية بعد ثبوت قيامه بإعارة نسخ من الأفلام المخصصة لأعضاء الأكاديمية لعرضها قبل التصويت على الجوائز.

وكان كاريدي، الذي توفي عام 2019، انضم إلى الأكاديمية عام 1982، يتلقى بانتظام نسخًا خاصة من الأفلام من شركات التوزيع.

لكنه قام بإعارة هذه النسخ لشخص آخر قام بنسخها، وهو ما أدى في النهاية إلى تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبعد التحقيق، قرر مجلس إدارة الأكاديمية طرده نهائياً.

2- هارفي واينستين

في عام 2017، طُرد منتج الأفلام الشهير هارفي واينستين من الأكاديمية بعد اتهامه من قبل عشرات النساء بالاعتداء والتحرش الجنسي.

وأدانت الأكاديمية سلوك واينستين واعتبرته "مقيتاً ويتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع السينمائي"، وصوّت مجلس المحافظين بأغلبية كبيرة على طرده، في خطوة وُصفت بأنها رسالة واضحة ضد التساهل مع الاعتداءات الجنسية في قطاع الترفيه.

وفي عام 2020 حُكم عليه بالسجن 23 عاماً، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، قبل أن يتم لاحقاً نقض الحكم، بينما صدرت بحقه لاحقاً إدانات أخرى في قضايا مختلفة.

3- بيل كوسبي

قررت الأكاديمية طرد الممثل الكوميدي بيل كوسبي عام 2018 بعد شهر واحد فقط من إدانته في قضية اعتداء جنسي تعود إلى عام 2004.

وأدين كوسبي بتخدير والاعتداء على الموظفة السابقة في جامعة تمبل أندريا كونستاند، وصدر بحقه حكم بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، إلا أن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا ألغت الإدانة عام 2021، ما أدى إلى إطلاق سراحه.

4- رومان بولانسكي

كما طُرد المخرج رومان بولانسكي من الأكاديمية عام 2018، على خلفية قضية تعود إلى عام 1977، بعدما أقرّ بالذنب في تهمة ممارسة الجنس غير المشروع مع قاصر تبلغ 13 عاماً.

وقضى بولانسكي 42 يوماً في السجن قبل أن يغادر الولايات المتحدة ويستقر في أوروبا، حيث يواصل عمله في صناعة السينما حتى اليوم.

5- آدم كيميل

في عام 2021، قررت الأكاديمية طرد مدير التصوير آدم كيميل بعد كشف تقارير صحفية عن كونه مداناً في قضايا اغتصاب واعتداء على قاصرين.

وكان كيميل قد انضم إلى الأكاديمية عام 2007، قبل أن تكشف تحقيقات لاحقة سجله الجنائي، ما دفع الأكاديمية إلى إنهاء عضويته.

6- ويل سميث

أما أحدث هذه القرارات فكان بحق النجم ويل سميث، الذي مُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات بعد حادثة صفعه الممثل الكوميدي كريس روك على خشبة المسرح خلال حفل الأوسكار عام 2022.

وجاءت الحادثة بعدما أطلق روك مزحة حول زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، التي كانت تعاني من داء الثعلبة، وبعد الواقعة بأيام، قرر مجلس إدارة الأكاديمية فرض الحظر على سميث حتى عام 2032.