‏‎تعرف على "القواعد الأربع" للحصول قلب نشط

شفق نيوز/ رأت الدكتورة ساديا خان، أخصائية أمراض القلب، أن الحفاظ على صحة القلب يتطلب الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، ومستوى الكوليسترول، ووزن الجسم، ومستوى السكر في الدم.

‎وبحسب خان، تعتمد جميع أعضاء وأجهزة الجسم على بعضها البعض. وعندما تضطرب مؤشرات مجال ما مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم - فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض الكلى والاضطرابات الأيضية مثل داء السكري والسمنة يزداد.

‎وعندما تزداد القوة التي يضغط بها الدم على جدران الأوعية الدموية، يرتفع مستوى ضغط الدم. وارتفاع مستوى ضغط الدم يعتبر سببا رئيسيا لأمراض القلب والجلطة الدماغية وأمراض الكلى.

وأفضل طريقة وفقا لها للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم هي شرب كمية كبيرة من السوائل. كما يساعد تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والتخلي عن تناول الكحول على حماية القلب.

‎ووفقا لها، يساعد اتباع نظام غذائي صحي فعال على منع تراكم الكوليسترول- مادة شبيهة بالدهون تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية.

ومن أجل الأداء الأمثل للقلب والأوعية الدموية يجب أن يكون مستوى الكولسترول "السيء" LDL أقل من 100، ومستوى الدهون الثلاثية أقل من 150.

‎وبالإضافة إلى ذلك، يخفض النشاط البدني المنتظم وفقدان الوزن من مستوى الدهون الثلاثية والعبء على القلب. لذلك يمكن أن تبدأ المشكلات الصحية عندما يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25 ومحيط الخصر أكثر من 88 سم للنساء وأكثر من 102 سم للرجال.

‎ولفتت الطبيبة، إلى أن المؤشر الآخر المهم لصحة القلب هو المستوى الطبيعي للسكر في الدم. يقاس هذا المؤشر بطريقتين: عن طريق اختبار غلوكوز الدم الصائم واختبار A1C (الذي يعكس مستوى السكر التراكمي خلال عدة أشهر). والمستوى الطبيعي للسكر في دم الصائم 70-99 ملغ/ديسيلتر ومستوى السكر التراكمي أقل من 5.7 بالمئة.