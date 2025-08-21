تعرف على الفائزين بالدورة الـ78 لمهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي بسويسرا (صور)

شفق نيوز- سويسرا

اختتم مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي دورته الـ78، معلناً عن الفائزين في مختلف الأقسام التنافسية، في حين حصل فيلم "فصلان، غريبان" للمخرج الياباني "شو مياكي" على جائزة "الفهد الذهبي" لأفضل فيلم.

ونقل الناقد السينمائي منصور جيهاني، لوكالة شفق نيوز، تفاصيل الحفل الختامي لمهرجان "لوكارنو" Locarno السينمائي الدولي الثامن والسبعون، الذي أقيم في مدينة لوكارنو بسويسرا، وتم تقديم الفائزين في المسابقة الدولية الرئيسية، مسابقة "صانعي الأفلام الحاليين"، مسابقة Letterboxd "بیازا غرانده"، قسم مسابقة "فهد الغد"، أفلام قصيرة في قسم مسابقة Concorso Corti d'Autore، قسم مسابقة Fuori Concorso وقسم مسابقة "أسبوع النقاد" Semaine de la critique وجائزة "الفهد الذهبي" Pardo d’Oro لأفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل مخرج وجوائز أفضل ممثلين وغيرها من الجوائز، لهذا الحدث المرموق ومن الدرجة الأولى تم منحهم السينما العالمية.

الفائزون في المسابقة الدولية الرئيسية

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي الدولي الرئيسي في Concorso Internazionale في مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي السابع والسبعين هم: أعلن "ريثي بان" Rithy Panh المخرج وكاتب السيناريو من كمبوديا - رئيس لجنة التحكيم، و"جوسلين بارنز" Joslyn Barnes المنتجة وكاتبة السيناريو من الولايات المتحدة، و"أورسينا لاردي" Ursina Lardi الممثلة من سويسرا، و"كارلوس ريغاداس" Carlos Reygadas المخرج والكاتب والمنتج من المكسيك، و"رينيه سوتينديك" Renée Soutendijk الممثلة من هولندا؛ عن تصويتهم على النحو التالي:

جائزة "الفهد الذهبي"

فاز فيلم "فصلان، غريبان" للمخرج الياباني "شو مياكي" Two Seasons, Two Strangers بالجائزة الكبرى "الفهد الذهبي" Pardo d’Oro لأفضل فيلم في هذا الحدث السينمائي المرموق ومن الدرجة الأولى.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

كما تم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "الحلزون الأبيض" White Snail من إخراج "إلسا كريمسر" Elsa Kremser و"ليفين بيتر" Levin Peter وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا والنمسا.

جائزة أفضل مخرج

فاز المخرج اللبناني "عباس فاضل" Abbas Fahdel بجائزة أفضل مخرج في هذه الدورة من المهرجان عن فيلمه الروائي الطويل "حكايات الأرض الجريحة" Tales of the Wounded Land.

جائزة أفضل تمثيل

تم منح جائزة أفضل ممثلة في هذه الفئة إلى "مانويلا مارتيلي" Manuela Martelli و"آنا ماريا فيسيلتشيتش" Ana Marija Veselčić ممثلتي فيلم "لن يساعد الله" God Will Not Help للمخرجة "هانا جوسيتش" Hana Jušić وهو إنتاج مشترك بين كرواتيا وإيطاليا ورومانيا واليونان وفرنسا وسلوفينيا.

كما حصلت "ماريا إمبرو" Marya Imbro و"ميخائيل سينكوف" Mikhail Senkov على جائزة أفضل ممثل عن دوريهما في الفيلم الألماني النمساوي "الحلزون الأبيض" White Snail.

تقدير خاص للجنة التحكيم

فيلم "الورقة الجافة" Dry Leaf للمخرج "ألكسندر كوبيريدزي" Alexandre Koberidze وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وجورجيا، وقد حاز على إشادة خاصة من لجنة التحكيم.

الفائزون في مسابقة "صانعي الأفلام الحاليين"

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "صانعي الأفلام الحاليين" Concorso Cineasti del Presente الحاضرين بأفلامهم الطويلة الأولى أو الثانية هم: الممثلة الإندونيسية "أسمرة أبيجيل" Asmara Abigail - رئيسة لجنة التحكيم، "لا فرانسيس هوي" La Frances Hui أمينة قسم الأفلام في متحف الفن الحديث MoMA والرئيسة المشاركة لمسابقة "المخرجين الجدد/الأفلام الجديدة من الولايات المتحدة" والممثلة الهندية "كاني كوسروتي" Kani Kusruti عن نتائج تصويتهم على النحو التالي:

جائزة "الفهد الذهبي"

فاز فيلم "الشعر، الورق، الماء..." Hair, Paper, Water... من إخراج "نيكولا جراو" Nicolas Graux و"ترونغ مينه كوي" Trương Minh Quý وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا وفيتنام، بالجائزة الكبرى "الفهد الذهبي" Pardo d’Oro لأفضل فيلم في هذا القسم من المهرجان.

جائزة أفضل مخرج ناشئ

تم منح جائزة أفضل مخرج ناشئ في مهرجان هذا العام إلى "سيسيليا كانج" Cecilia Kang عن إخراج فيلم "الابن الأكبر" (Elder Son) Hijo mayor وهو إنتاج مشترك بين الأرجنتين وفرنسا.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

مُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة أيضًا لفيلم "حبيبتي" (Sweetheart) Gioia mia للمخرجة الإيطالية "مارغريتا سبامبيناتو" Margherita Spampinato.

جائزة أفضل تمثيل

كما تم منح جائزة أفضل ممثلة في هذه الفئة إلى الممثلة "أورورا كواتروتشي" Aurora Quattrocchi عن أدائها في فيلم "حبيبتي" Gioia mia من إخراج مارغريتا سبامبيناتو من إيطاليا.

تقدير خاص للجنة التحكيم

وحصل "ليفان جيلباخياني" Levan Gelbakhiani على تنويه خاص من لجنة التحكيم عن أدائه في فيلم "لا تدع الشمس" Don't Let the Sun للمخرجة "جاكلين زوند" Jacqueline Zünd وهو إنتاج سويسري إيطالي مشترك.

الفائزون في مسابقة "فهود الغد"

أعضاء لجنة تحكيم قسم "فهود الغد" Pardi di domani التنافسي في هذه الدورة من المهرجان، هم: "جيهان الطاهري" Jihan El Tahri مخرجة ومنتجة وفنانة تشكيلية من مصر وفرنسا، و"ليموهانج موسيس" Lemohang Mosese مخرج وفنان تشكيلي من ليسوتو و"سارة سيرايوكو" Sara Serraiocco ممثلة من إيطاليا، تصويتهم على النحو التالي:

جائزة "الفهد الذهبي"

فاز الفيلم القصير "رقبة مستقيمة للغاية" A Very Straight Neck للمخرج "نيو سورا" Neo Sora وهو إنتاج مشترك بين اليابان والصين، بجائزة "الفهد الذهبي" Pardo d’Oro لأفضل فيلم قصير لمؤلف هذا القسم من المهرجان.

أفضل فيلم قصير دولي

فاز الفيلم القصير "ضبع" Hyena للمخرج الأمريكي "ألتاي أولان يانغ" Altay Ulan Yang بجائزة "الفهد الذهبي" Pardo d’Oro لأفضل فيلم قصير دولي في مسابقة "فهود الغد".

جائزة Pardino d’Argento

فاز الفيلم القصير "ما زال يلعب" Still Playing للمخرج "محمد مصباح" Mohamed Mesbah من فرنسا بجائزة بجائزة Pardino d’Argento في القسم الدولي.

جائزة أفضل مخرج

وحصلت جائزة أفضل مخرج في هذا القسم من المهرجان للفيلم القصير "التعليم الابتدائي" Primera enseñanza من إخراج "آريا سانشيز" Aria Sánchez و"مارينا ميرا" Marina Meira وهو إنتاج مشترك بين كوبا وإسبانيا والبرازيل.

جائزة أفضل فيلم قصير

كما فاز الفيلم القصير "أعمى، في أوج" Blind, ins Auge من إخراج "عاطفة خيرآبادي" Atefeh Kheirabadi و"مهراد سبه‌نيا" Mehrad Sepahnia وهو إنتاج مشترك بين إيران وألمانيا، بجائزة أفضل فيلم قصير في قسم "نمر الغد".

جائزة الدعم الإعلامي AG

منحت جائزة دعم وسائل الإعلام المقدمة من شركة Medien Patent Verwaltung AG إلى الفيلم القصير القوة والوقت والإزاحة" Force Times Displacement الذي كتبه وأخرجه "أنجل و" Angel WU" من تايوان.

الفائزون في مسابقة "الأفلام الأولى"

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام الأولى" في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في دورته الـ78، والتي ضمت: "جيمس هوكينسون" James Hawkinson مدير التصوير من الولايات المتحدة، و"جوديث لو ليفي" Judith Lou Lévy منتجة من فرنسا، و"باتريشيا مازوي" Patricia Mazuy مخرجة من فرنسا، تصويتهم على النحو التالي:

جائزة أفضل "الفيلم الأول للمخرج"

حصلت فيلم "البلشون الأزرق" Blue Heron المخرجة الكندية والمجرية "صوفي رومفاري" Sophy Romvari على جائزة أفضل فيلم أول من إخراجها.

الفائزون في مسابقة "باردو وردي"

أعضاء لجنة التحكيم في القسم التنافسي لـ"باردو فيردي" Pardo Verde حول موضوع أزمة المناخ، والذين ضموا: "مايكل ألميرايدا" Michael Almereyda المخرج وكاتب السيناريو والمنتج من الولايات المتحدة، و"مارتينا بارينتي" Martina Parenti المخرجة من إيطاليا، و"سيتا ثاكور" Seta Thakur رئيسة قسم الاتصالات والابتكار الاجتماعي في أكاديمية "وايس"Wyss للطبيعة من سويسرا، عن تصويتهم على النحو التالي:

"باردو وردي"

ومنحت جائزة أفضل فيلم في هذه الفئة إلى فيلم Mare's Nest للمخرج "بن ريفرز" Ben Rivers وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا وكندا.

تقدير خاص للجنة التحكيم

وقد أشادت لجنة التحكيم بفيلم "الشعر، الورق، الماء..." Hair, Paper, Water... الذي شارك في إخراجه "نيكولا جراو" Nicolas Graux و"ترونغ مينه كوي" Trương Minh Quý وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا وفيتنام، وكذلك فيلم "نافذة تواجه الجنوب" A South Facing Window للمخرج "لكهاجفادولام بوريف-أوشير" Lkhagvadulam Purev-Ochir من فرنسا ومنغوليا.

انطلقت فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي والسبعون، برئاسة "ماجا هوفمان" Maja Hoffmann تحت الإدارة الفنية "لجونا نازارو" Giona A. Nazzaro وبعرض أكثر من 200 فيلم لمخرجين من مختلف دول العالم، في عدة أقسام مختلفة تنافسية والعديد من الأقسام غير التنافسية منها؛ قسم "بیازا غرانده" Piazza Grande وقسم "فحص الأبواب المفتوحة" Open Doors Screenings وقسم "تاريخ السينما" Histoire du Cinéma وقسم "بانوراما سويسرا" Panorama Suisse وأيضًا قسم "عروض لوكارنو للأطفال" Locarno Kids Screenings وذلك في الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025 في لوكارنو، سويسرا.