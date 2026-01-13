تعرف على السيارات الأكثر مبيعًا بالعالم خلال 2025

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة Focus 2 Move المتخصصة في جميع البيانات حول المبيعات السيارات بأن شركة تويوتا لصناعة السيارات تصدرت المبيعات لعام 2025.

وذكرت الشركة أن، تويوتا RAV4 تصدرت السوق بحصة بلغت 1.2% (+0.8%)، متقدمةً مركزين. وقد عزز هذا النمو مبيعاتها في آسيا (+6.8%) وأميركا (+1.9%)، وهما سوقاها الرئيسيان.

وتابعت أن سيارة تويوتا كورولا جاءت في المركز الثاني، على الرغم من خسارتها بنسبة 9.7% مع خسائر في آسيا (-15.2%) وأوروبا (-11.2%).

وأضافت أن سيارة تسلا موديل Y احتلت المرتبة الثالثة ورغم أنها لا تزال السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا، إلا أن العلامة التجارية تواجه منافسة شديدة نتيجة لضغوط التغيرات السياسية وشركات صناعة السيارات الصينية.

وبينت أن سيارة فورد إف-سيريز احتلت المرتبة الرابعة (+10.7%)، تليها سيارة هوندا سي آر-في في المرتبة الخامسة (-1.9%).

وجاءت سيارة شيفروليه سيلفرادو في المركز السادس (+1.8 %)، تلتها سيارة هيونداي توسان في المركز السابع (+4.5%).

وأشارت إلى أن سيارة تويوتا كامري احتلت المرتبة الثامنة (+8.9%) متقدمة على سيارة تويوتا هايلكس التي احتلت المرتبة التاسعة (+0.3%) وسيارة فولكس فاجن تيجوان - التي تقدمت 3 مراكز - والتي أنهت قائمة أفضل 10 سيارات (+3.1%).