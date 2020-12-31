تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف و محاولة أغتصاب

شفق نيوز / تعرضت نجمة ذا فويس التونسية نهى رحيم إلى محاولة اختطاف واغتصاب من قبل سائق تاكسي، توجه بها إلى الغابة.

وتحدثت التونسية نهـى رحيم عن تفاصيل الحادثة المروعة في لقاء مع إذاعة (اي أف أم) ، قائلة إنها أوقفت سيارة تاكسي لإيصالها من منطقة (حي النصر) إلى منطقة (المنزه 6) بالعاصمة تونس، وفق ما نشره موقع (النجمة).وتفاجأت رحيم بالسائق يحول نحو الغابة، مضيفة: "طلبت منه التوقف لأنزل، لكنه طلب مني أن أصمت وصرخ في وجهي".

وتابعت: " فتحت باب السيارة وحاولت إلقاء نفسي خارجها، لكن السائق كان مُسرعاً، ولم أتمكن من النزول خشية أن أتعرض للأذى إن رميت نفسي".

وأشارت رحـيم إلى أنها تمكنت من الهرب أخيراً حين توقف سائق السيارة، ولم تتمكن من تسجيل رقم التاكسي، ولكن عبرت عن حالتها النفسية كالتالي:" كنت في حال نفسية سيئة وأصبت بالهلع وخشيت أن يعتدي علي جنسياً، ولكني بالتأكيد سأقدم شكوى ضده".وكانت التونسية نهى رحيم قد انضمت لنجوم برنامج (ذا فويس) بموسمه الماضي، ضمن فريق الفنان اللبناني راغب علامة، حيث أبدعت نهى رحيم بجانب يوسف هناد وميشال شلهوب في الغناء على المسرح قبل مغادرتها البرنامج، ولكن تلقت وعد من الفنان راغب علامة بمواصلة المشوار معها حتى بعد انتهاء رحلتها في البرنامج.